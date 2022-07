Mit der festlichen Einführung von Dr. Heinrich Bernhard Kraienhorst am Samstag in der St. Paulus-Kirche Vörden sollte in den katholischen Gemeinden nach den häufigen Pfarrerwechseln der letzten Zeit wieder Ruhe einkehren. „Ein Pastor ist eine Menge wert“, stellte auch der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes St. Paulus, Friedrich Oertelmann, fest.

Dechant Josef Ahrens betonte bei der Einführung, dass die beiden katholischen Gemeinden in Vörden und Lage-Rieste bereits seit Jahren einen Gemeindeverbund bilden, in der beide Gemeinden ihr eigenes Profil stärken konnten. Dem Sinn des Verbundes entsprechend, verdeutlichte Pastor Kraienhorst den zentralen Gedanken seiner Tätigkeit: Er wünsche sich, dass „alle da sind“ und somit in der Gegenwart die Kirche mitgestalten.

Pastor Klaus Rabe von der evangelischen Christophorus-Gemeinde stellte bei der Einführung die Ökumene in Vörden in den Mittelpunkt: „Wir brauchen ja nicht bei Null anfangen“, verdeutlichte der Pastor und vollzog die zahlreichen Stationen der ökumenischen Arbeit nach. „Die Tür steht offen, unser Herz noch mehr“, begrüßte der Pastor seinen katholischen Kollegen in der Gemeinde.

Ein „fröhlicher Anlass“, so Superintendent Eckhard Siggelkow wurde auch am Sonntag in St. Martin Bramsche mit der Einführung von Udo Buskies gefeiert. Ein ganzes Team stehe nun zur Verfügung, „so dass wir wirklich den Bedürfnissen, die die Menschen hier haben, nachkommen können“.

„Ich freue mich darüber, dass ich hier sein kann“, meinte auch der neue Seelsorger bei seiner Einführung und versprach angesichts der neuen Aufgaben, sein Bestes zu geben. „Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich wohl richtig hier“, erklärte Buskies angesichts seiner neuen Heimat Bramsche.

„Sie sind jetzt auf einmal zu einem Wanderer innerhalb der beiden Kirchenkreise Bramsche und Emsland-Bentheim geworden“, erläuterte der stellvertretende Superintendent für den Kreis Emsland-Bentheim, Dr. Wolfgang Voigt, den neuen Arbeitsbereich von Udo Buskies und machte dem Pastor Mit, „jeden Tag mit frischem Elan an die manchmal schwierig erscheinenden Aufgaben heranzugehen“.