Von Knallgeräuschen betroffene Bürger hatten sich im Zusammenhang mit "Knallereien auf Neuenkirchener Äckern" über Untätigkeit und Verzögerungstaktik der Behörden sowie Ver- harmlosungen in den politischen Gremien beklagt. Eine ganz andere Vorgehensweise als das beharrliche Schweigen seines Kollegen praktizierte der Gemüsehof Biewener in Markendorf, der sogar fünf akustische Vogelscheuchen im Einsatz hatte.

"Ziehende Schwärme von 100 bis 150 Wildtauben fressen innerhalb eines Tages einen ganzen Acker kahl. Pro Hektar können bis zu 10000 Euro Schäden entstehen, da Minderqualitäten nicht mehr vermarktbar sind", beschrieb Jürgen Biewener die oft unterschätzten Auswirkungen solcher Vogelattacken. "Das müssen die Anwohner, die sich von den Knallgeräuschen belästigt fühlen, natürlich wissen", ergänzte er. Deshalb suche er stets das Gespräch mit den Nachbarn seiner landwirtschaftlichen Flächen rund um Buer und Markendorf.

Jeder Beschwerde werde sofort nachgegangen, so Biewener. Die zulässigen Grenzwerte der Phonstärke müssten durch entsprechende Abstände zur Wohnbebauung selbstverständlich eingehalten werden. Er zeigte einen Acker, der in der Nähe eines Wohnhauses erheblich stärker von Vogelfraß betroffen war, als in der Umgebung des Schussgerätes. Darüber hinaus werde außerdem auf spezielle Bedürfnisse, wie etwa Mittagsschlaf von Säuglingen oder Nachtschichtarbeitern, durch zeitweise Abschaltungen der Geräte eingegangen. Bei gutem Willen ließen sich meist vertretbare und einvernehmliche Lösungen für beide Seiten finden.

Optische Vogelscheuchen würden die Tauben, die in der fraglichen Zeit nicht bejagt werden dürften, leider nicht beeindrucken, wies Biewener auf fehlgeschlagene Versuche mit anderen Methoden hin. Das größte Problem bestehe bei jungen Pflanzen. Die Tauben hätten es vor allem auf das Herzblatt abgesehen und ruinierten so fast immer das ganze Gewächs.

Anwohnerbeschwerden in Neuenkirchen über Lärmbelästigung hatte die Stadtverwaltung an den Landkreis Osnabrück weiter geleitet. Bei der Überprüfung eines Knallautomaten in Holterdorf war dieser aber bereits "eingemottet", teilte Landkreis-Pressesprecher Burkhard Riepenhoff mit. Die Fachdienste Planen und Bauen sowie Ordnung hätten dabei einerseits die offenkundige "Plage mit den Tauben" festgestellt, andererseits den Landwirt aber auch auf die geltenden Verwaltungsvorschriften auf Basis der TA Lärm und des Bundesimmissionsschutzgesetzes hingewiesen.

Bei eventuellen erneuten Beschwerden ab April 2005 sollen dann Lärmmessungen veranlasst werden. Die akustischen Vogelscheuchen kämen im nächsten Jahr aus Gründen der Fruchtfolge allerdings auf Äckern in ganz anderen Bereichen zum Einsatz.