Die Suche der Carola Stern in schwierigen Zeiten reflektiert auch das Porträt, das der ehemalige ,,Heimsender" der Jubilarin zum 75. gewidmet hat - heute bei 3sat, am 8. November im WDR-Fernsehen, am 13. November auf Phoenix. Ihr politisches Leben begann im Dritten Reich. Von Nazis umzingelt, wurde sie eine glühende Hitler-Anhängerin und schämt sich noch heute für ihre Mitschuld. Auch den Wechsel zum Kommunismus nach 1945 hakt sie nicht einfach als lässliche Sünde ab. Er gehört zur mühsamen Standortbestimmung einer politisch denkenden Frau, die dem Zeitgeist zu gern auf den Leim ging, aber alle Verirrungen bekannte und konsequent immer wieder von Neuem begann.

Volker Mauersberger (Autor) und Hennerick Bröskamp (Regie) verfolgen dieses wechselvolle Leben vom Geburtsort Ahlbeck auf der Insel Usedom an über Berlin (Ost wie West) bis nach Köln. Am Ende steht die gereifte Autorin, deren Lebenskreis sich offenkundig geschlossen hat. Nach der Wende konnte Carola Stern, die eigentlich Erika Asmus heißt, ihre alten Wurzeln wieder aufnehmen. Die Liebe zur pommerschen Ostsee erfuhr selbstredend eine altersverklärte Neuauflage.

Das Porträt selbst hinterlässt freilich einen zwiespältigen Eindruck: Die Autoren zitieren zu viele Fremdstimmen (u. a. Arnulf Baring, Peter Bender, Klaus von Bismarck, Günter Grass, Johannes Rau) und lassen die Schriftstellerin selbst zu wenig zu Wort kommen. Noch einmal sind es die Männer, die sich bei dieser Lebensbilanz in den Vordergrund drängen. So wiederholt sich die Situation, mit der sich Carola Stern in ihrem gesamten Berufsleben konfrontiert sah: In Bonn verlangte man von ihr, die Mäntel der männlichen Politprominenz zu halten; beim WDR musste sie gegen die allgegenwärtige Männerriege ankämpfen; im Verlagswesen galt es, die Herren der Schöpfung für ihre genialen Bücher zu preisen; sogar Günter Grass verlangte von der Kollegin, sich für ihn an die Schreibmaschine zu setzen. Da begreift man (als Mann), wie schwer es für eine Frau zwsichen 1925 und 2000 war, zu sich selbst zu finden.