444 fünf Euro "schwere" Gummi-Kandidaten, handgroß, quietschgelb, mit knallrotem Schnabel und lediglich durch eine Nummer an der jeweiligen Entenbrust voneinander zu unterscheiden, gingen auf dem örtlichen Möllwiesenbach auf eine 1500 Meter lange "Goodwillreise". Dem Anbau eines neuen Gruppenraums am Kindergarten "Sonnenschein" sollte die Spaßaktion ein erkleckliches Sümmchen einbringen.

"Das hatten wir uns nicht träumen lassen", richtete sich Bürgermeister Hermann Specht an all die großen und kleinen Gehrder, die sich zum Start des Gummiviehs an einer Bachbrücke vor den Toren der Gemeinde versammelt hatten. Mit allenfalls 250 habe man gerechnet, sagte Specht und dankte "für so viel Interesse". "Das Geld ist knapp, bei den Kleinsten jedoch wollten wir nicht sparen", so der Bürgermeister. Jede Ente sei ein Baustein für das insgesamt 75000 Euro teuere, dringend notwendige Erweiterungsprojekt.

Ob der unerwartet hohen Teilnehmerzahl ordnete Specht kurzfristig zwei Starts im Abstand von 20 Minuten an, um Staus auf der Möllwiesenbach-Rennstrecke zu vermeiden. So mancher örtlicher Funktionsträger hatte im Übrigen gleich mehrere "Pferdchen" ins Rennen geschickt. Walter Jostens Drehorgel sorgte für musikalische Untermalung und Volksfeststimmung.

Zweimal entleerten sich sodann voll gepackte Wannen. Das "Köpfchen-in-das-Wasser-Schwänzchen-in-die-Höh"-Unternehmen nahm seinen Lauf. Streckenposten wie Wolfgang Roge und Jürgen Schnetlage wateten dem einförmig strahlenden Teilnehmerfeld hinterher, um bei "verfänglicher Kollision" mit Wasserpflanzen einzuschreiten. Badewetter machte deren mehrstündigen Einsatz zum puren Vergnügen.

Bis zu den Knien im Wasser stand auch Zielposten Günther Voskamp, der die Siegerenten in der Höhe des Gehrder Regenrückhaltebeckens schließlich in Empfang nahm. Über Preise freuen durften sich die Entenbesitzer Franz-Josef Fehrmann, Marcel Willem, Lina Möllmann, Jürgen Hölscher, Christine Mauritz, Werner Böse und Ursel Bruns. Grillwurst und kühle Getränke machten den "Sonnenschein"-Einsatz zur runden Sache. Erst danach öffnete der Himmel auch über Gehrde seine Schleusen.