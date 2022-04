Die Untersuchung der kleinen Kritiker begann auf dem Spielplatz Timpenland. Spontan starteten die älteren Jungs ein Fußballspiel auf der Wiese, die zur Spielfläche gehört. Zwei Bäume bildeten ein Tor auf der einen Seite, auf der anderen symbolisieren zwei Jacken die Pfosten. '"'Toll, dass hier so viel Platz ist'"', lobte Nicolas Reimann. Allerdings fehle eine Querlatte zwischen den Bäumen. '"'Wir streiten uns immer, ob der Ball drin war oder nicht'"', so der siebenjährige Lukas.

'"'Insgesamt ist der Spielplatz Timpenland einer der größten und besten in Westerkappeln'"', sagte Gabi Herrmann vom Kinderbüro der Westerkappelner Elterninitiative für Spielen und Erleben (WeSpE). Auch die bisherigen und noch anstehenden Veränderungen seien '"'ein Fortschritt'"'. So wurden ein alter Lattenzaun und eine morsche Schaukel abgebaut, die demnächst ersetzt wird. Zudem soll eine Sitzgelegenheit gebaut werden, die die Kinder in ihr Spielen integrieren können. Ein Spielhaus musste schon vor längerer Zeit abmontiert werden, da es von Jugendlichen als Raucherecke benutzt und später sogar angezündet wurde.

Das sieht auch Friedhelm Wilbrand, Umweltbeauftragter der Gemeinde Westerkappeln, so. '"'Für Arbeiten am Kapellenweg stehen in diesem Jahr etwa 7000 Euro zur Verfügung'"', teilte er bereits bei der Vorstellung der Spielraumanalyse in der vergangenen Woche mit.