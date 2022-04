Dabei hätte die Kassen der Samtgemeinde Bersenbrück dringend eine Bedarfszuweisung benötigt, berichtete deren Bürgermeister Dr. Michael Lübbersmann in der Ratssitzung am Donnerstagabend in Eggermühlen. Stattdessen konnte Lübbersmann nur das Lob der Bezirksregierung über die in Bersenbrück eingeleitete Sparmaßnahmen weitergeben.

Der Etat, den Kämmerer Lothar Böse, vorstellte, ist mit einem Volumen von insgesamt rund 19,89 Millionen Euro wiederum ein reiner Sparhaushalt - '"'zum sechsten Mal mit einem Minus'"', sagte Böse. Gut zwei Millionen Euro fehlten zum Ausgleich, dazu komme noch der Fehlbetrag aus 2003. Den Glauben an bessere Zeiten gibt der Kämmerer zwar nicht auf ('"'Es ist nicht sehr hell, aber auch nicht sehr düster'"'), auf lange Sicht seien ausgeglichene Verhältnisse für die Samtgemeinde eine Illusion.

Das Problem: Der Etat ist in eine Schieflage geraten, weil die Strukturen nicht mehr stimmen. Die Einnahmen reichen bei weitem nicht mehr aus, um alle Aufgaben zu bedienen. Dazu kommt, dass von dem Geld aus der Landeskasse - das sind die so genannten Schlüsselzuweisungen - die Kreisumlage zu zahlen ist. '"'Ein völlig unlogischer Vorgang'"', erklärte Böse. Von den rund zehn Millionen Euro aus Zuweisungen und Samtgemeindeumlage blieben deshalb letztlich nur rund 7,8 Millionen Euro in der Kasse. Diesem Betrag stünden in 2004 rund 9,8 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber.

Die Konsequenz: Alle Ausgaben kommen auf dem Prüfstand, '"'wir sind aufgefordert, unsere Einnahmen zu verbessern'"', so der Kämmerer. Das bedeutet, der Schwimmbadbesuch wird ab 1. April teurer, auch die Mitgliedsgemeinden werden seit 1. Januar durch eine höhere Samtgemeindeumlage (52 Punkte) belastet.

Die Chancen, dass die Mitgliedsgemeinden auf Dauer zu ausgeglichenen Etats kommen, sieht Lothar Böse durchaus. Sie seien durch die Übernahme der Kindergartenfinanzierung und der Bauhöfe um rund 1,7 Millionen Euro entlastet worden. '"'Die Samtgemeinde aber kann sparen, wie sie will. Es wird nicht reichen'"', hofft der Kämmerer auf eine durchgreifende Gemeindefinanzreform.

Dass '"'alle Wünsche der Vergangenheit angehören'"', erkannten auch die Vertreter der Ratsfraktionen. Weitere Kürzungen seien unumgänglich, sagte Gerd Uphoff (CDU) und sah die Samtgemeinde auf Dauer in die Schuldenfalle tappen. Zuvor hatten CDU-Sprecher Reinhold Coenen und Manfred Krusche, Sprecher der Gruppe SPD/Bürgerliste Alfhausen, die Zustimmung ihrer Fraktionen zum Etat signalisiert.