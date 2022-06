Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Die Rückkehr des Kreisverkehres 02.11.2006, 23:00 Uhr

Wer weiß es noch? Da, wo jetzt an der Bahnhofstraße in Fürstenau ein Kreisel entsteht, hat es schon einmal einen gegeben. Zurück zu den Ursprüngen also. Das gilt auch für das alte Pflaster. Es tauchte bei den Bauarbeiten wieder unter der neuen Straßendecke auf.