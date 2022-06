Dass sie wohl eine Vorreiterin dabei ist, Erwachsenenbildungsangebote auf Kassette sprechen zu lassen, erfuhr Tanja Schmelzer bei der Vorbereitung des neuen Service. Tanja Schmelzer ist selbst sehbehindert und verfügt schon über zahlreiche Kontakte, die für die Suche nach dem Aufleseservice hilfreich waren. Über den Osnabrücker Blindenverein erfuhr sie von der BIT (Beratung Information Textservice) des Bayrischen Blinden- und Sehbehindertenverbundes. Das BIT erfülle in erster Linie private Aufträge und arbeite viel mit Laien, erklärte Tanja Schmelzer. Man könne beispielsweise Romane einschicken, mit der Bitte, sie auflesen zu lassen. Für das KVHS-Programm hat das BIT einen Profi gesucht, den Schauspieler und Puppenspieler Josef Ludwig Pfitzer. Trotzdem blieb der Auftrag finanziell erschwinglich. Für die drei Originalkassetten waren 87 Euro fällig.Bisher sind 14 Kopien erstellt worden. "Wir hoffen natürlich, noch viel mehr Kopien versenden zu können", so die Projektleiterin. Und das Versandsystem ist ausgeklügelt. In Verstandtaschen aus Kunststoff werden die drei Kassetten verschickt, mit der Bitte, sie nach dem Anhören mit dem Kassettenrekorder einfach wieder in das Täschchen zu packen und zurückzuschicken.

Blindensendungen sind portofrei. Dass Adresskärtchen muss für die Rücksendung nur umgedreht werden. OB die richtige Seite oben ist, können Blinde dabei ertasten, weil die Postadresse der KVHS nicht handgeschrieben ist, wie die Empfängeradresse, sondern als fertiger Aufkleber auf dem Kärtchen. "Ich hoffe, dass wir alle Kassetten zurück erhalten", so Tanja Schmelzer. Die Adressen der Teilnehmer würden gespeichert, aber nicht, um die Kassette zurückfordern zu können, sondern um einen Verteiler für die kommenden Jahre aufzubauen.Wer das Programm der KVHS auf Kassette bestellen möchte, kann sich direkt an Tanja Schmelzer wenden. Telefon 0541/5005613, Fax 0541/5005615, E-Mail: schmelzer@kvhs-os.de.

Aufgelesen wird auch eine Auswahl der Artikel in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ein Team des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (Telefon 0541/408040) liest einmal wöchentlich die Tonbandzeitung für blinde und sehbehinderte Abonnenten auf Kassetten, die ebenfalls mit einem einfachen Kassettenrecorder abgehört werden können.