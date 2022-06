«The Times»: «Hamilton wirft das Handtuch. Vettel greift nach dem Horizont. Er hätte ein Student sein können, so wie er sich seinen unordentlichen Haarschopf aus der Stirn strich und sich auf das Ende des Semesters und die dann lockende Preisverleihung freute. Wenn man nach seinen Noten geht, wird Sebastian Vettel nur Einser für eine Formel-1-Saison bekommen, deren Wogen von Zahlen und Statistiken so langsam schwindelerregend werden.»

«As»: «Fernando Alonso erreicht mehr als eigentlich möglich war. Der Ferrari-Fahrer verhindert mit seinem zweiten Platz einen fast schon sicheren Doppelsieg von Red Bull.»

«Le Figaro»: «Vettel auf der Pole-Position, Vettel auf dem Siegerpodest: Wenn sich nicht innerhalb der nächsten Rennen etwas ändert, wird der Deutsche bald jüngster Doppelweltmeister der Geschichte sein - ein Rekord, der bislang von Fernando Alonso gehalten wird.»

«L'Équipe»: «Vettel allein auf der Welt.»

«Le Parisien»: «Der Deutsche vom Team Red Bull hat das Rennen in den Straßen von Valencia zu sehr dominiert. Das war zu einfach.»

«Salzburger Nachrichten»: «Nächsten Sonntag wird Sebastian Vettel 24 Jahre jung, sein eigenes Geburtstagsgeschenk hat er sich gestern schon in Valencia bereitet: Mit einem am Ende wieder ungefährdeten Sieg im Grand Prix von Europa auf dem Stadtkurs, wo er auch schon im Vorjahr triumphierte.»

«Kleine Zeitung»: «Sebastian Vettel (23) gewinnt den "Grand Prix von Europa" und entschuldigt sich fast für ein an Spannung ziemlich dürftiges Formel-1-Rennen. Der "Grand Prix von Europa" war nicht nur eine neuerliche Machtdemonstration von Red Bull und Weltmeister Sebastian Vettel. Er war auch das erste entsetzlich langweilige Rennen der Saison.»

«Der Standard»: «Sebastian Vettel spaziert mit durchschnittlich 186 Sachen der Titelverteidigung in der Formel 1 entgegen. Nach dem Triumph im GP von Europa hat der Deutsche mehr als drei Siege Vorsprung auf die ersten, nun ja, Verfolger.»

«Die Presse»: «Neun Runden lang durfte Fernando Alonso in Valencia vom Heimsieg träumen, am Ende triumphierte aber wieder Sebastian Vettel. In der Saison 2011 ist damit eine Vorentscheidung gefallen. Nur noch halbherzig übte McLaren die Rolle als Red-Bull-Jäger aus. Lewis Hamilton gab vor dem Grand Prix von Europa auf dem Hafenkurs in Valencia die letzten Durchhalteparolen aus.»