Rund ein Dreivierteljahr probte die Theater-AG unter der tatkräftigen Mithilfe der beiden Lehrkräfte Birgit Selle und Antje Gortmann. Heraus kamen zwei fabelhaft gespielte und inszenierte Aufführungen, die eine sehr positive Resonanz beim Publikum fanden.

Das Stück des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt spielt in einer Nervenheilanstalt. '"'Die Physiker'"' ist eine groteske Tragikomödie, die Fragen nach der Ethik der Wissenschaft aufwirft und in der der Autor darauf hinweist, dass uneingeschränkte Forschung auch Gefahren in sich birgt.

Hauptpersonen sind die drei Patienten Johann Wilhelm Möbius, Herbert Beutler und Ernst Heinrich Ernesti, die wohlbehütet ein einfaches, monotones Leben führen. Möbius ist ein Physiker, der die Weltformel entwickelt hat, die in falschen Händen die Welt vernichten könnte. Sowohl Beutler als auch Ernesti alias Joseph Eisler sind Geheimagenten, um Möbius auszuspionieren und um an seine Formel zu gelangen. Jeder der drei erdrosselt eine Krankenschwester, die er liebte, um sein Geheimnis zu bewahren. Doch die Tarnungen fliegen auf, das Versteckspiel findet ein jähes Ende. Das Stück scheint ein positives Ende zu finden. Alle drei haben jedoch nicht mit Anstaltsleiterin Mathilde von Zahnd gerechnet. Sie als einzig wirklich Irre hat sämtliche Aufzeichnungen von Möbius kopiert und will die Weltherrschaft an sich reißen. Am Ende nehmen die drei '"'Physiker'"' wieder ihre Tarnung als Irre auf und bleiben - vermutlich bis an ihr Lebensende - in der Nervenheilanstalt.