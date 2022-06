Der Initiator des Symposiums "Kommunale Wirtschaftsunternehmen im Umbruch", Prof. Dr. Jörn Ipsen, ergänzte: "Die kommunalen Stromversorger erfüllen ganz klar einen öffentlichen Auftrag." Abwanderung vor allem von gewerblichen Kunden zu den Energiekonzernen habe es nach der Öffnung der Märkte fast nur in den Ballungszentren, nicht im ländlichen Raum gegeben. Die Kommunen haben sich mit der neuen Situation arrangiert: "Der Schlachtenlärm ist inzwischen verstummt", sagte Michael Schöneich, Geschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen, Köln. Er zog eine positive Bilanz: "Die kommunalen Wirtschaftsunternehmen behaupten sich erfolgreich gegen die Konkurrenz der Privaten."

Die Freigabe der Strommärkte habe jedoch auch harte Einschnitte für die kommunalen Stadtwerke gebracht, unterstrich Prof. Dr. Dirk Ehlers vom Institut für Öffentliches Wirtschaftsrecht der Universität Münster in der Diskussion mit den rund 140 Teilnehmern des Symposiums des Institut für Kommunalrecht der Universität Osnabrück: "Viele öffentliche Stromversorger haben intensiv rationalisiert, um wettbewerbsfähig zu werden. Dabei sind bundesweit rund 20.000 Arbeitsplätze weggefallen", so der Jurist. Und nach der Öffnung des Energiemarktes würden weitere Liberalisierungen folgen, waren sich die Experten einig: So werde zurzeit vor allem über den Öffentlichen Personennahverkehr und über mögliche Wettbewerbsverzerrungen im Bankensektor durch kommunale Sparkassen diskutiert.