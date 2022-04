So wurde Günter Imbrock, Mann der ersten Stunde beim TSV Westerhausen/Föckinghausen, für sein unermüdliches Wirken als Jugendwart der Fußballabteilung ausgezeichnet. Ebenfalls in seiner Freizeit auf dem Fußballplatz zu Hause ist Alois Pabst. Seit mehr als 40 Jahren ist '"'Allo'"' aus den Reihen des SV Viktoria Gesmold nicht mehr wegzudenken und seine Tätigkeit für den Spielausschuss nicht zu ersetzen.

Für hohen Sachverstand und viel Motivation wurde darüber hinaus Rudolf Hagedorn vom Schützenverein Wellingholzhausen gelobt. Seit sechs Jahren ist er nicht nur Sportleiter, sondern hat auch tatkräftig die verschiedenen Baumaßnahmen am Schützenhaus mit begleitet. Von der Eickener Spvg. vorgeschlagen wurde Werner Kümmel. Er gilt als Urgestein der Tischtennis-Abteilung, war bis vor kurzem noch aktiver Spieler und arbeitet heute sehr effizient im Hintergrund mit.

Seit 14 Jahren engagiert als zweite Vorsitzende des TV Neuenkirchen tätig ist Erika Thomae. Sie wurde vor allem mit der Betreuung der Übungsleiter beauftragt. Außerdem ist sie erfolgreich in den Sparten Jogging, Walking und Gesundheitssport tätig. Arbeitsaufwändig ist auch der Job von Karl-Heinz Meyer. Als stellvertretender Vorsitzender des TSV Riemsloh zählen Finanzen, Steuern, Satzungen und Verträge zu seinen Spezialgebieten.

Vollauf dem Sport verschrieben hat sich Ewald Schlüter vom SC Melle 03. Der Leichtathlet hat sich die Abnahme des Sportabzeichens auf seine Fahnen geschrieben und ist eine tragende Säule des Großvereins. Darüber hinaus geehrt wurden Dieter Horst für sein Engagement in der Handballabteilung des TV Neuenkirchen - beziehungsweise heute - der HSG Grönegau-Melle sowie Josef Siepelmeyer für seine 25-jährige Tätigkeit als Schiedsrichter im Namen des TV Wellingholzhausen. Der vom SuS Buer für die Idealistenehrung vorgeschlagene Ingbert Schmidt konnte leider aus Krankheitsgründen nicht kommen.

'"'Nischensportarten werden bei der Sportgala besonders hervorgehoben'"', betonte Bürgermeister Josef Stock anlässlich seiner Begrüßungsrede. Dies kam zwischen den Ehrungsblöcken der rund 150 Sportler und Mannschaften (wir berichteten.) in den Showteilen zum Ausdruck. So gab es Auftritte eines Gesmolder Jugendtanz-Ensembles, der Stepp-Aerobic-Gruppe der ESV, der Jugendtanzgarde der KG Rot-Weiß sowie der Formation '"'Gilan'"' vom SCM. Außerdem gewährten das SCM-Bossel-Team und die Kartfahrer des AMC Hoyel einen Einblick in ihren Sport.

Ebenfalls eine Randsportart wurde schließlich anlässlich der Sportlerwahl in den Mittelpunkt gerückt. Neben den D-Junioren der HSG (Shootingstars 2005), den Handballerinnen der ESV (Mannschaft 2005) und dem SCM-Turn-Ass Nina Schubert (Sportlerin 2005) wurde mit Gerd '"'Festus'"' Wien auch der amtierende deutsche Meister im Armwrestling durch die Wahl zum Sportler des Jahres 2005 zusätzlich geehrt. Er warb in seinen Dankesworten insbesondere für die nächste deutsche Meisterschaft der Armdrücker am Samstag, dem 1. April, unter Regie des '"'Hoyeler Adlers'"'.