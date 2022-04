Das Klosterleben war von der Welt abgeschottet worden, denn die dort lebenden Benediktinerinnen waren eine kontemplative Gemeinschaft. Anders als apostolische Orden, die im Ausland missionieren oder in Krankenhäusern arbeiten, lebten die Nonnen in Vinnenberg hinter verschlossenen Türen, beteten und arbeiteten im Haus und im Garten. '"'Ora et labora'"', bete und arbeite, hatte der Ordensgründer Benedict vorgegeben. Die frommen Frauen beschäftigten sich mit der Hostienbäckerei sowie der Paramentenherstellung, dem Schneidern liturgischer Gewänder.

Verlassen sind jetzt die Wandelgänge. Links und rechts reihen sich die Türen zu den Zellen. '"'Auf vier Stockwerken wohnten die Frauen, vom Dach- bis zum Erdgeschoss'"', erklärt Möller. Ganz oben die Novizinnen in winzig kleinen Räumen, unten die, die am längsten im Haus waren. Diese Zellen sind bis zu neun Quadratmeter groß.

Über jeder Tür ein Oberlicht, an dem kontrolliert werden konnte, ob die Bewohnerin dahinter abends auch pünktlich das Licht gelöscht hatte. Die Fenster an der Außenfassade besitzen an der unteren Hälfte blindes Glas. '"'Eine Nonne schaut nicht nach draußen, sie schaut nach innen'"', macht der Pastor deutlich. Keine Heizung, kein fließendes Wasser, die Toiletten eine halbe Treppe tiefer.

An einem der Aufgänge hängt noch heute eine Holztafel. '"'Wozu bist du im Kloster, wenn du nicht heilig werden willst?'"', steht darauf. Siebenmal am Tag, um sechs Uhr beginnend, trafen sich die Nonnen zum gemeinsamen Gebet. In der Klosterkirche saßen sie auf der Empore über den Köpfen der anderen Gläubigen hinter einem Gitter. Damit sie die Liturgie verfolgen konnten, war der Tabernakel an einem hohen Ständer angebracht, so dass er von den oben knienden Schwestern gesehen werden konnte.

Jetzt bleiben die Betbänke leer. Einzig die Statue der Jungfrau Maria ist noch da. Die Benediktinerinnen haben keine Oberin, denn dieses Amt ist an die Mutter Jesus vergeben. Die Klosterleitung liegt in den Händen der Priorin. Die letzte, die dieses Amt in Vinnenberg ausübte, zog mit ihren verbleibenden sieben Mitschwestern 2005 aus. Sie leben, hochbetagt, nun in einem Schwesternhaus in Münster.