Schuhe kaufen an den Ostertagen. Viele Kunden nutzen in Bad Essen diese Gelegenheit. FOTO: Archiv Vermischtes Die neue Kurortregelung macht es möglich 09.04.2007, 22:00 Uhr

Eine durchweg positive Bilanz zog am gestrigen Ostermontag Siegfried Hauber, Vorsitzender des Gewerbevereins Bad Essen. Wie berichtet, hatten die Geschäfte im Ortzentrum an den beiden Ostertagen geöffnet. Vor allem am Ostersonntag nutzten zahlreiche Bürger die Gelegenheit zum Einkaufsbummel im Kurort.