Aus Wehrendorf kommt Marcel Richter, 13 Jahre jung, spielt beim TuS Bad Essen in der CII. Er tippt auf Schalke. Warum? „Die haben eine gute Mannschaft!“ Und der VfL Osnabrück? „Die steigen auf“ – nein, das war nicht ganz ernst gemeint, aber die Klasse halten, das sollte doch möglich sein“, meint er.

„Keine Frage: die Bayern, denn die haben die besten Spieler.“ Schon die Brust von Dennis Höntsch aus Lintorf, wo er beim VfL auch schon aktiv war, verrät seinen Titelaspiranten: Das Logo der Bayern prangt dort. „Der VfL Osnabrück, ja, der hat sich gut durch passende Spieler ergänzt und sollte die 2. Liga halten können“. Der Tipp des 16-Jährigen: Platz zwölf.

„Hertha, das wäre cool!“ Jana Witte aus Hunteburg berichtete von ihrem Erlebnis Bundesliga, als sie in Berlin die Bremer gesehen hat. Werder hatte gewonnen und ist auch ihr Favorit, nicht zuletzt dank Diego. Auch Katharina Kerlfeld, 15-jährige Schülerin, ebenfalls aus Hunteburg, betont: „Werder Bremen, weil die super sind!“ Beide sind aktiv im Damenfußball des „kleinen HSV“. Der muss auf die 16-jährige Jana Witte allerdings eine Zeit verzichten, denn sie geht als Austauschschülerin in die USA. Den VfL betreffend, meinten beide, dass die Osnabrücker wohl in der 2. Liga bleiben werden. Tobias Melcher, 18-jähriger Einzelhandelskaufmann aus Schwagstorf, glaubt von sich selbst nicht, der ganz große Fußballexperte zu sein. Ungewohnte Bescheidenheit in diesem Metier. „Die Bayern werden es wohl wieder werden“, sagt er dann. Und für den VfL hofft er, dass es gut geht, also der Klassenerhalt geschafft wird.

Walter Heim aus Venne, als Fußballer in Rulle und Venne aktiv gewesen, als Trainer und Schiedsrichter eine feste Größe und dem runden Leder nach wie vor sehr verbunden, sieht den FC Bayern München als ersten Titelaspiranten: „Die sind einfach überlegen.“ Für die Lila-Weißen hofft er, dass sie die Klasse erhalten können und vielleicht sogar einen etwas besseren Platz erreichen als in der vergangenen Saison, als es nur just zum Nichtabstieg reichte.