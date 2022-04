Vergangenen Sommer hatte ein Fernsehteam über drei Monate die Errichtung des so genannten Passivhauses an der Mendelstraße 33 in Papenburg dokumentiert. Drehort war auch die ÖkoTec-Produktionsstätte in Dersum, wo die Holzrahmenelemente für das Gebäude gefertigt wurden. Vom Gießen der Fundamente Ende März über die Anlieferung der vorgefertigten Bauteile bis hin zum Aufbau des Einfamilienhauses fing ein Kamerateam vor Ort die wichtigsten Stationen ein. Einzelne Schritte im Fortgang der Bauarbeiten lichtete indessen eine stationäre Kamera gegenüber der Baustelle ab, die in gewissen Abständen ein Foto schoss. So kann im Zeitraffer das Werden des Baus verfolgt werden.

Hinterfragen wird die bei Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen beliebte Maus nicht nur die Bauweise, sondern auch die Funktion des Passivhauses. Besonderheiten des in Holzrahmenbauweise errichteten Gebäudes seien die 35 Zentimeter starke Dämmung der Wände, dreifach verglaste, hoch gedämmte Fenster, eine kontrollierte Belüftung, Warmwasserbereitung mit Sonnenkollektoren sowie die Stromerzeugung durch eine Photovoltaik-Anlage, erläuterten die ÖkoTec-Geschäftsführer Thomas Claußen und Wolfgang Rolfes.

Der Heizenergiebedarf betrage nur einen Bruchteil der Energie, die in einem Gebäude eingesetzt werden müsse, das in konventioneller Bauweise errichtet worden sei. Das Haus erhalte den größten Teil seiner Energie durch die Nutzung der Sonnenstrahlung und die Abwärme von Personen und Geräten in den Räumlichkeiten. In dem Beitrag am Sonntag würden die Eigenschaften und Merkmale des Passivhauses detailliert und in bekannt unterhaltsam-informativer Art von Maus-Macher Armin Maiwald erklärt.

Obwohl sich die '"'Sendung mit der Maus'"' in erster Linie an Kinder richte, fänden durchaus auch interessierte Erwachsene hier eine gelungene Einführung in die zukunftsweisende Bauart von Niedrigenergiehäusern, warben Claußen und Rolfes für einen Blick in den Fernseher. Neben der Ausstrahlung am Sonntag um 11.30 Uhr im Ersten Programm laufen Wiederholungen am 14. Februar um 12.30 Uhr im Kinderkanal (KiKa) und am 17. Februar um 14 Uhr im WDR.

In das '"'Maus-Haus'"' eingezogen ist übrigens ÖkoTec-Geschäftsführer Thomas Claußen selbst. Seit Anfang August - gleichfalls den Einzug haben Maus-Filmemacher mit der Kamera eingefangen - wohnt er dort mit seiner Frau Katja und seiner zweijährigen Tochter Imke.

Weitere Informationen im Internet unter www.die-maus.de sowie www.oekotec-ems.de.