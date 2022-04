In Paragraf sieben der Straßenreinigungsverordnung ist die Durchführung des Winterdienstes geregelt. Dort heißt es: „Der Winterdienst umfasst bei Schnee die Schneeräumung und bei Schnee- und Eisglätte das Bestreuen der Verkehrswege. Das Räumen und Streuen muss werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr durchgeführt sein. Der Winterdienst ist bei Bedarf bis 22 Uhr zu wiederholen.“ Weiter: „Die Stadt hat den Winterdienst innerhalb der geschlossenen Ortslage durchzuführen a) auf den Fahrbahnen einschließlich der verkehrsberuhigten Bereiche [...] an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen, b) sowie auf belebten, über die Fahrbahn führenden Fußgängerüberwegen, c) und auf sonstigen notwendigen und belebten Überwegen an Straßeneinmündungen und Kreuzungen, d) in Fußgängerbereichen [...] und e) auf den Radwegen an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen.“