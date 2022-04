Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Die Königin der Blumen lädt ein 22.06.2005, 22:00 Uhr

Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Jahr die "Rosenzeit" an diesem Wochenende in Bad Rothenfelde ein. Im Jubiläumsjahr "100 Jahre Bad" erweitert die Klinik Münsterland, die ihr zehnjähriges Bestehen feiert, das von Ausstellung und Unterhaltung geprägte Programm um zahlreiche Aktionen unter dem Motto "Integration Leben".