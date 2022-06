Kolpinger aus dem Emsland, der Grafschaft Bentheim und aus Ostfriesland versammeln sich sich seit Jahren am Karfreitagsabend in Wietmarschen, um des Leidens und des Todes Jesu zu gedenken. Die meisten legen die letzten Kilometer betend zu Fuß zurück. Diesmal nahmen besonders viele Jugendliche teil. Kolping-Diözesanjugendpräses Kaplan Tobias Kotte berichtete von der virtuellen Kirche "St. Bonifatius" im Internet, die in der Passionszeit von Tausenden "besucht" worden sei. Viele hätten im Internet-Gespräch mit dem realen Seelsorgerteam bemerkt, dass in den Evangelien über das Leiden und den Tod Jesu vom Leid seiner Mutter relativ wenig berichtet werde. Der Prediger lenkte den Blick auf die Szene, in der der Gekreuzigte seiner Mutter und seinem Lieblingsjünger aufträgt, sich gegenseitig anzunehmen. Dieser Auftrag stelle eine wichtige Aussage für alle Anhänger des Herrn über dessen Tod hinaus dar. Hier beginne die nachösterliche Gemeinschaft der Glaubenden, "hier beginnt die Kirche". Es sei kein Zufall, dass Jesus den Beginn seiner Kirche nicht in der Verteilung von Titeln und Ämtern vollziehe, sondern, indem er sozusagen eine Familie gründe. Kotte: "Kirche soll Familie sein, und an diesem Anspruch müssen sich auch unsere Kolpingfamilien messen lassen!" Das gelte gerade in diesem Jahr, in dem sich der Kolpingverband unter dem Thema "Vorfahrt für Familien" die Stärkung der Familie auf seine Banner geschrieben habe.

"Eine Gesellschaft, die nichts für die Zukunft der Familien tut, hat selber keine Zukunft", betonte der Kaplan. Wer den Auftrag Jesu ernst nehme, werde bemüht sein, sich nicht nur für die Familie einzusetzen, sondern auch "Familie nach Gottes Willen zu leben".