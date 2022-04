'"'Kinder und ihre Rechte sollen in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen werden'"', fordert das Bistum. Um eine kinderfreundliche Zukunft zu gestalten, sei es auch erforderlich, dass Jungen und Mädchen als Gesprächspartner ernst genommen und ihre Wünsche und Ideen angehört würden. Und genau das hat nun die Fürstenauer Grundschule gemacht, wie Leiterin Petra Tiemeier berichtet. Das Projekt des Bistums sei in allen 14 Klassen behandelt worden. Jede Klasse habe sich mit der Thematik beschäftigt und jeweils einen Wunsch für die Zukunft erarbeitet. Er sei dann in Zusammenarbeit mit Hausmeister Wolfgang Lindwehr an einem '"'Wunschbaum'"' in der Schule platziert worden.