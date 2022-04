'"'Kronos'"' ist ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein, der 2001 in Achim bei Bremen gegründet wurde, um betroffenen Kindern und deren Eltern zu helfen, die traumatischen Erfahrungen nach einem Missbrauch zu überwinden und zu verarbeiten. In kostenlosen Verhaltenstrainings an Grundschulen und Kindergärten werden Kinder auf spielerische und behutsame Weise auf ihre Integrität gefährdende Situationen vorbereitet.

Unter dem Namen '"'Giraffenkurs'"' wurden von Diplompädagoge Helge Pfingsten-Wissmer und der Erzieherin Martina Schröder im Auftrag von Kronos mit allen Kindern des KG St. Josef dieses Projekt für jede Gruppe in jeweils zwei Stunden an zwei verschiedenen Tagen durchgeführt.

Zunächst erarbeitete Martina Schröder anhand eines Stofftieres, '"'Giro'"', einer Giraffe, den Namen '"'Giraffe'"' als Symbol für ausschauendes Handeln. Sie ist friedlich, behält durch ihre Größe den Überblick und ist vorsichtig. Mit ihren langen Beinen ist sie schnell und kann bei Gefahr weglaufen, sich aber mit ihren Hufen auch sehr gut verteidigen.

Anschließend wurden Gefahrensituationen auf Spielplätzen und anderen Orten mit Spielfiguren dargestellt, um auf den folgenden praktischen Teil vorzubereiten. Mit den Erzieherinnen ging es zu einem nahe gelegenen Spielplatz. Hier wurde eine Gruppe von Kindern, die im Sandkasten und am Klettergerüst spielten, von Helge Pfingsten-Wissmer angesprochen, dass sein Auto gleich um die Ecke stehe und defekt sei. '"'Kann mir denn jemand helfen und mitkommen und mir den Weg zu einer Werkstatt beschreiben'"', fragte er und schilderte dabei seine traurige Situation. Nach anfänglichem Zögern erklärte sich ein Junge bereit, mit ihm zu gehen. Sieben andere Kinder folgten dem '"'fremden Mann'"' ebenfalls, ohne sich bei ihren Erzieherinnen abzumelden. Für die beiden Referenten nichts Ungewöhnliches, denn '"'Neugier und Hilfsbereitschaft'"' überwiegen in so einem Fall. In der anschließenden Aufarbeitung mit den Kindern wurde das dann auch sehr deutlich.

In der zweiten Phase gelang es den beiden Referenten hervorragend, mit den Kindern durch verschiedene Spielszenen und Rollenspiele das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung, das Recht auf eigene Gefühle, die Unterscheidung von guten und schlechten Berührungen, das Recht auf Widerstand und Ungehorsam, auf '"'Nein-Sagen'"', die Unterscheidung von '"'guten'"' und '"'schlechten'"' Geheimnissen, das Recht auf Hilfe und Unterstützung und das Wissen, dass auch Erwachsene Fehler machen, deutlich zu machen.