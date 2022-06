Samstag 15. 7.: 10.30 Uhr: Fachwerkinstandsetzung mit System 11.00 Uhr: Alternatives Kanalsystem unter Verwendung von Auflager- und Bettungskissen aus EPS. 11.30 Uhr: LIGHTRONIC home-Systeme für intelligente Gebäude. 12.00 Uhr: Kaminofen mit Partikelfilter und Warmwassererzeugung. 12.30 Uhr: Volkswagens Strategie für nachhaltige Mobilität. 13.00 Uhr: Schinken unter 6000 bar - Lebensmittelsicherheit durch Hochdruck. 13.30 Uhr: Zeitnah erfasst ist schon halb gespart. Drei Schritte zum nachhaltigen Energiesparen in Gebäuden. 14.00 Uhr: Sichere Wasserdesinfektion in Schwimmbädern ohne den Einsatz von Gefahrstoffen. 14.30 Uhr: Holz - ein heimisch nachwachsender Rohstoff mit antibakteriellen und keimtötenden Wirkungen. 15.00 Uhr: Energiekostenreduzierung durch Fensterfolien; oder warum habe ich noch keine Folien an meinen Fenstern? 15.30 Uhr: Kanadier - Nachwachsende Rohstoffe im Bootsbau. 16.00 Uhr: Bezahlbare Energie der nächsten Generation 16.30 Uhr: Mit 'Smart Vibrations' gegen den Lärm. 17.00 Uhr: Langleinen-Technik: eine Innovation in der Aquakultur von Miesmuscheln. 17.30 Uhr: Holzveredelung durch elektrische Entladung. 18.00 Uhr: Internetportal Gas24 - Wie Internetlösungen helfen Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen.