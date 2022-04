Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Die etwas andere Art zu knuddeln 23.02.2007, 23:00 Uhr

"Tiere sind schöner als Menschen!" Dieser etwas eigenwillig klingenden Aussage kann man mitunter schon zustimmen, ohne gleich als Menschenhasser dastehen zu müssen. Zumal sie in einer Sendung fällt, in der es ausnahmslos um sehr enge Beziehungen zwischen Menschen und ihren "Schmusetieren" geht, wie der Titel dieser sechsteiligen WDR-Reihe (immer sonntags um 22.00 Uhr) verrät. Wenn man dann aber einige dieser Schmusetierchen sieht, möchte man die vorangestellte Ansicht doch wieder in Zweifel ziehen. Es geht nicht nur um Kaninchen oder Kätzchen. Auch Krokodile, Vogelspinnen und Schlangen gehören für ihre jeweiligen Besitzer - pardon: Partner - zu den mit Abstand schönsten Geschöpfen auf Erden.