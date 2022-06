Harald Langner, Roswitha Sandkühler und Rainer Brackmann gehören dem Gremium an. Was ist möglich und was ist machbar? Das waren die Ausgangsfragen, die am Beginn der Initiative standen. Klar war, dass die Gemeinde weder personell noch finanziell in der Lage ist, Pflege- und Gestaltungsarbeiten zu übernehmen.

Bürgerengagement ist also gefragt. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Paten für Beete auf dem Platz an der St.-Lambertus-Kirche gefunden - so Familie Jürgens, die während des Jahrhundertsommers vor allem als "Wasserträger" im Einsatz war. Hier soll bald Abhilfe geschaffen werden durch die katholische Kirchengemeinde.

In diesem Jahr soll ein weiterer Schritt getan werden; nämlich die Neugestaltung und Verschönerung der Anlagen. Wobei, das betonten Arbeitskreis und eingeladene Bürger auf einer Sitzung, zunächst einmal eine einfache Lösung angestrebt wird. "Gärtnerische Idealvorstellungen" könnten nicht verwirklicht werden. In diesem Frühjahr sollen drei Beete neu bepflanzt werden. Im Herbst wollen die Kirchplatzgestalter dann schauen, was weiter möglich ist.

Paten haben sich bereits gefunden. So will sich die Ludwig-Windthorst-Schule um ein Beet kümmern. Familie Jürgens engagiert sich wieder; und auch die Schützen machen mit. Die KAB Ostercappeln hat sich bereit erklärt, den Platz ein Jahr lang regelmäßig von achtlos entsorgtem Unrat zu befreien.

Um die Neuanlage und die Platzgestaltung vorzubereiten und die gröberen Arbeiten zu erledigen, ist am nächsten Samstag, 17. April, ein Einsatz unter Federführung des Ortsrates geplant. Alle Bürger sind zum Mithelfen aufgerufen. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr auf dem Kirchplatz.

Da die Finanzen knapp sind, sollen für künftige Vorhaben auch Sponsoren angesprochen werden. Ein spezielles Kirchplatzfest sei ebenso denkbar wie Aktionen im Rahmen der Maifeier auf dem Kirchplatz, so der Arbeitskreis. Zur Verschönerung des Kirchplatzes kann auch ein weiteres Vorhaben beitragen, dessen Finanzierung allerdings erhebliche Anstrengungen erfordern wird: die Beleuchtung des Kirchturms von St. Lambertus. Der Kirchenvorstand hat sich mit dem Thema befasst und steht diesem Anliegen positiv gegenüber. Auch die Anwohner wären mit der Beleuchtung, wie sie in anderen Orten schon praktiziert wird, einverstanden. Die Installation von Masten und Scheinwerfern würde rund 14000 Euro kosten.