Mit '"'wir'"' meint Naber eine Clique aus acht Fußballfans, die seit über 20 Jahren zu fast allen Euro- beziehungsweise Weltmeisterschaften fahren. Kind der ersten Stunde ist Karl-Heinz Panhorst: '"'Angefangen hat alles 1984 mit der EM in Frankreich'"', so der 56-jährige Maschinenbautechniker. Seitdem wurden in den geraden Jahren immer wieder Karten beim DFB in Frankfurt geordert. Irgendwann gab es dafür mal jene Kundennummer, von der die Runde nun profitiert.

Karten für alle Deutschland-Spiele bis zum Viertelfinale will Kristian Mallon (22) in Kürze ordern. '"'Ich habe mich für ein Team-Ticket entschieden'"', fügt der angehende Sport- und Fitnesskaufmann hinzu. Die Ausbildung absolviert er beim SC Melle 03, und kritisiert wird von dem Mittelfeldfußballer des TSV Westerhausen-Föckinghausen, dass nur ein Drittel der Karten überhaupt in den freien Handel gelangen.

Noch in den Startlöchern stehen Türken wie Ilyas Cevik. '"'Wenn wir die Vorrunde überstehen, bin ich natürlich dabei'"', erklärt der 23-jährige Drucker. Zurzeit jedoch wollen weder der Spielmacher des SV Türkspor Melle noch seine Kollegen aus dem ersten und zweiten Team eine Karte bestellen, denn nur wenn die türkische Nationalmannschaft sich im Herbst für die Teilnahme qualifiziert, wird die WM so interessant, dass bis zu 100 Euro pro Karte gezahlt werden.

Bereits bestellt hat Eike Niemann. '"'Vielleicht haben wir am 15. April bei der Auslosung ja Glück'"', hofft der 31-jährige Einzelhandelskaufmann. Gemeinsam mit den übrigen Mitglieder einer achtköpfigen Tippgemeinschaft interessieren das Mittelfeld-As des TV Neuenkirchen aber ausschließlich Spiele in Dortmund und Hannover. Dadurch rechnen sie gleichzeitig mit höheren Chancen bei der Auslosung.

Keine Hoffnungen macht sich Uwe Thölmann. '"'Ich sehe mir die Spiele daher lieber im Fernsehen an'"', so der 49-jährige Schriftsetzer. Einst engagierter Fußballer der legendären '"'Combo'"' von Tura '"'Grönenberg'"', sammelte er die ersten und bisher einzigen WM-Erfahrungen vor elf Jahren in den USA. '"'Damals konnten wir noch überall direkt vor Spielbeginn eine Karte kaufen'"', erinnert sich Thölmann. Dies Zeiten sind nun aber vorbei.