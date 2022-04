Dabei stehen Kruger die amerikanischen Kollegen Justin Timberlake und John Krasinski zur Seite, gab der Verband der Auslandspresse bekannt. Auch der Chef der Hollywood Foreign Press Association, Philip Berk, ist um fünf Uhr früh bei der Bekanntgabe der Anwärter in 25 Kategorien im Beverly Hilton Hotel dabei. Die Verkündung vor Sonnenaufgang in Hollywood fällt wegen der dreistündigen Zeitverschiebung genau in die morgendlichen Nachrichtenprogramme an der US-Ostküste.