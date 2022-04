Volkswirte rechnen gemeinhin nicht mit einer Veränderung der Leitzinsen inden USA. Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwarten vor demHintergrund der nach wie vor schwierigen Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt undder Unsicherheit über die weitere konjunkturellen Entwicklung in der größtenVolkswirtschaft der Welt zudem Hinweise, dass die Zinsen in den USA nochlängerfristig faktisch bei Null bleiben werden.