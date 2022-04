Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Devisen: Euro fällt erstmals seit Mai 2009 unter die Marke von 1,33 US-Dollar 25.03.2010, 07:47 Uhr

Der Euro hat am Donnerstag seine Talfahrt fortgesetzt und ist erstmals seit Mai 2009 unter die Marke von 1,33 US-Dollar gesunken. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Brüssel bleiben mögliche Hilfsmaßnahmen zur Eindämmung der Schuldenkrise Griechenlands das bestimmende Thema. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3306 Dollar, nachdem sie zuvor bis auf 1,3285 Dollar gefallen war. Der Dollar war 0,7514 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,3338 (Dienstag: 1,3519) Dollar festgesetzt.