Offenbar könnte Sutil auch bei Force India bleiben, die Ergebnisse in der laufenden Saison sprechen für ihn. So wie vor allem in der zweiten Hälfte auch für Hülkenberg bei Williams. Viermal in den vergangenen sechs Rennen raste der 23-Jährige aus Emmerich unter die Top Ten. Und das in seinem ersten Jahr in der Königsklasse des Motorsports, nachdem er als Champion der GP2 eingestiegen war.

«Es sieht alles positiv aus, und ich gehe auch stark davon aus, dass ich hierbleibe. Das möchte ich auch auf jeden Fall. Es ist eine Frage der Zeit», sagte er in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa. Er könne sich im Moment kein besseres Team vorstellen.

Hinzu kommt bei allen Überlegungen, dass auch gar nicht viele Plätze frei sind. Die drei Top-Teams Red Bull, Ferrari und McLaren-Mercedes haben sich die Dienste ihrer aktuellen Piloten mindestens noch für die nächste Saison gesichert. Mercedes tritt 2011 weiter mit seinem deutschen Duo Michael Schumacher/Nico Rosberg an. Bei Renault ist indes der Russe Witali Petrow auf dem Prüfstand. Robert Kubica, einst BMW-Teamkollege Heidfelds, steht dagegen außer Frage.

Sauber entschied sich jüngst für den Mexikaner Sergio Pérez neben dem Japaner Kamui Kobayashi - und damit gegen Heidfeld: Er muss sich schon wieder nach einem neuen Team umschauen. «Ich muss hoffen, dass woanders was geht», sagte Heidfeld in Suzuka. Dort wird der 33 Jahre alte 170-malige Grand-Prix-Starter das zweite von insgesamt fünf Rennen in dieser Saison für seinen ehemaligen, aktuellen und demnächst wieder ehemaligen Arbeitgeber bestreiten.

Die Sauber-Entscheidung verändere die Situation für ihn nicht dramatisch, meinte Heidfeld, der nicht das erste Mal in einer derartigen Lage steckt. Und er ist zuversichtlich, dass er auch diesmal wieder die Kurve kriegt. «Ich hoffe, dass man sich daran erinnert, wie und gegen wen ich in den vergangenen Jahren alles gefahren bin», betonte er mit Blick auf Teamkollegen wie Kimi Räikkönen, Felipe Massa oder Robert Kubica. Er habe gegen alle gut ausgesehen, meinte Heidfeld.