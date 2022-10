Die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland hatte in Zusammenarbeit mit den Berufsbildenden Schulen an der Brinkstraße zu diesem Austausch mit der entsprechenden Einrichtung im französischen Issy-les-Moulineaux bei Paris eingeladen; 12 Männer auf deutscher Seite, auf französischer waren zwei Frauen und 13 Männer und Gast. Igor Leshnew und Antony Pinto sind zwei von ihnen. Gemeinsam haben sie in den vergangenen zwei Wochen bei der Firma Mazda-Fehrmann in Osnabrück in der Karosserie- und Fahrzeugbauabteilung zusammen gearbeitet. Davor gab es eine Woche Sprachkurs. Für die beiden drei ganz besondere Wochen, in denen sie vom anderen einiges gelernt haben.

Zum Beispiel, wie man eine verloren gegangene Schraube im Motorraum mit einem kleinen Trick ganz leicht wieder hervorzaubern kann. Das erzählt der 22-jährige Igor und schmunzelt. Die Arbeit in Frankreich wie in Deutschland sei aber grundsätzlich sehr ähnlich. Igor war im April bei Antony zu Gast, jetzt schaute der 19-jährige Franzose ihm über die Schulter. '"'Gute Erfahrungen'"' hätten beide gemacht, und der Austausch habe ihnen '"'viel Spaß'"' gebracht.

Für beide war es jeweils der erste Besuch im anderen Land. Eine Erfahrung, die nicht nur den beruflichen, sondern auch den persönlichen Horizont erweitert. Das Essen spielt dabei für die Franzosen eine ganz besondere Rolle. Wurst zum Frühstück zum Beispiel, erzählen sie, das hielten sie für ziemlich bizarr. Christoph Rope (21) und David Cochard (19) kichern, und ihr deutscher Austauschpartner Martin Müller wehrt gestikulierend ab. '"'Hey, das ist doch ganz normal!'"'

Diese drei haben in den letzten zwei Wochen im Autohaus Walkenhorst gearbeitet. Martin lernt Kfz-Mechatroniker. Für Christoph und David eröffneten sich neue Perspektiven. Die beiden Franzosen sind eigentlich Karosseriebauer. Auch für Martin war der Aufenthalt in Frankreich lehrreich. '"'Das hat mir supergut gefallen und mir auch etwas gebracht'"', erzählt er.

Insgesamt beteiligen sich in Stadt und Landkreis Osnabrück fünf Firmen an dem Austausch. Für Walkenhorst-Filialleiter Stephan Schulte eine Selbstverständlichkeit: Die Auszubildenden befruchteten sich gegenseitig durch die Erfahrung. Das sieht auch Jürgen Fehrmann so. Dass die Betriebe auf ihre Lehrlinge wochenlang verzichten müssten, sei es wert.

Neben dem Sprachkurs und der Arbeit in den Betrieben standen unter anderem ein Besuch in Bergen-Belsen, eine Stadtbesichtigung und ein Ausflug in die Wolfsburger Autostadt an, die die Azubis besonders in den Bann gezogen hat.