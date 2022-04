Serviceangebote, die viele Senioren des Altenzentrums gerne nutzen. Denn der Zahnarzt behandelt nicht nur ausschließlich das Gebiss, sondern sorgt mit seiner zahnärztlichen Versorgung auch für mehr Wohlbefinden bei seinen älteren Patienten. Schließlich tragen ein gepflegtes Äußeres und gesunde Zähne entscheidend zur Lebensqualität bei – gerade im Alter. Außerdem bedeutet ein funktionstüchtiges, gesundes Gebiss, dass eine gute und selbstständige Ernährung erleichtert wird.

Deshalb sollte gerade im Alter, wenn eine optimale Mundhygiene und Zahnpflege schwieriger werden, diese nicht vernachlässigt werden. Das gilt vor allem für Bewohner von Seniorenzentren und Altenheimen. Oft sind viele dieser älteren Menschen in ihrer Mobilität eingeschränkt, was den Zahnarztbesuch in einer ambulanten Praxis erschwert. Daher ist das Angebot eines mobilen Zahnarztservices, wie er in der Blombergklinik in Bad Laer stattfindet, eine Erleichterung sowie Bereicherung für den täglichen Lebensalltag der Bewohner.

Besonders profitieren von diesem „Einsatz vor Ort“ aber auch Demenzkranke und Diabetiker: Den psychisch Verwirrten, die die größte Gruppe der Patienten stellen, bleibt durch den mobilen Dienst ein aufwühlender und schwieriger Transport in eine Zahnarztpraxis erspart. „Im eigenen, vertrauten Wohnbereich fällt den Patienten eine zahnärztliche Behandlung oftmals viel leichter“, so die Erfahrung des mobilen Zahnarztes. Parallel können Diabetiker, die besonderer zahnärztlicher Überwachung bedürfen, durch das mobile Angebot engmaschig betreut werden. Wolfgang Bleilevens mobiler Zahnarztdienst leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Zahn- und Mundgesundheit im Alter. Ein Modell, das durchaus Schule machen sollte.