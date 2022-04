Die Menschen erleben wechselhafte Zustände in ihrem Alltag. Mal läuft alles rund, und das Leben ist gut. Mal läuft alles schwierig, und "wir versuchen uns mit aller Kraft aus dieser Situation herauszuarbeiten". Der Mensch versuche, dem nachzujagen, wovon er sich glückliche Momente erhofft, und das zu vermeiden, was Schwierigkeiten bzw. leidvolle Zustände mit sich bringt. Sehr viel Zeit und Kraft weirde für glücksbringende Strohfeuer verwendet wie der Urlaub am Meer, das schnelle Auto, das schöne Haus oder der blühende Garten. Andererseits reagieren Menschen, wenn sie geärgert werden z.B. mit Zorn, verdrehen die Augen, werden laut, laufen rot an oder knallen die Türen. Anschließend ist das Gefühl von Zorn weg und das nächste Gefühl kommt, nämlich peinliche Berührtheit, da man soeben sein Gesicht verloren hat und für die nächste Zeit nur noch halb so ernst genommen wird. "Beide Verhaltensweisen spiegeln das allgemeine Auf und Nieder wieder und lassen uns nicht besonders gut aussehen", so Erik Weiß.

Auf dieser Ebene rate Buddha zu einem positiveren Verhalten, denn wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus, oder buddhistisch formuliert, so setzt man positive Eindrücke in den Geist, was zu positiven Rückkopplungserfahrungen führt. "Wer geliebt werden möchte, muss auch ab und zu mal nett sein, wer Kakteensamen sät, wird sich später nicht in Rosen betten können". "Geschickte Handlungen" beruhigen nach und nach das Leben. Buddhas Ratschlag ist hier eindeutig, jeder Einzelne solle die Bedingtheit aller Phänomene betrachten. "Karma" bedeutet Ursache und Wirkung, nicht Schicksal, denn "jeder Mensch ist für sein eigenes Leben verantwortlich", machte der Referent deutlich. Hier nun sei die Schwelle vom reaktiven zum aktiven Leben, denn Gefühle, schlechte wie gute, entstehen in unserem Geist und sind abhängig von unseren Einstellungen. Diese Belehrungen Buddhas sind dem "Kleinen Weg" zuzuordnen.

Wer mehr für andere tun will, "hört Belehrungen über Mitgefühl und Weisheit", empfiehlt Buddha die Arbeit mit dem Geist. Beruhigt man nun den Geist, der Tag und Nacht damit beschäftigt ist Gedanken, Wertvorstellungen und Gefühle zu produzieren, ist die Möglichkeit gegeben selbst zu bestimmen, "erwachsen" zu werden. Jetzt greift man nicht mehr nach dem ersten klaren Gedanken oder Gefühl, sondern lernt nach und nach, unsinnige Gedanken, z.B. aufkommende Störgefühle wie Zorn, im Vorfeld zu erkennen und fallen zu lassen . Dies klingt einfach, doch das erlangen einer solchen Bewusstheit ist verbunden mit intensivem Training, denn es gilt, Berge von Gewohnheitstendenzen abzutragen. "Alle Gewohnheiten sind auflösbar. Wer so denkt, fängt an ein Buddhist zu werden", machte Erik Weiß deutlich, wie wichtig es nach der Lehre Buddhas ist, mit allem, was das Leben bietet, sinnvoll umzugehen. "Nicht ich bin der Nabel der Welt".

Im "Diamantweg", der höchsten Sichtweise im Buddhismus, lernt man, die Welt aus einer reichen und selbstbefreienden Sicht heraus zu erfahren. Hier rät der Buddha, alle im Geist entstehenden Gedanken, Gefühle, Bilder oder Wertvorstellungen nicht nur zu kontrollieren sondern in ihnen einen kleinen Teil der geistigen Unbegrenztheit und Fähigkeit zu erkennen. Hier kann man teilhaben an dem freudvollen Spiel des Geistes und identifiziert sich mit all seinen inne liegenden Qualitäten, wie uneingeschränktes Mitgefühl, bis diese unlösbarer Teil von einem selbst geworden sind. Der Diamantweg steht in der heutigen modernen Welt auf drei Säulen: überprüfbares, dogmenfreies Wissen, Meditation und Wege zum Festigen der erreichten Bewusstseinsebenen. "Dadurch werden die wirksamsten Mittel Buddhas der modernen Welt zugänglich gemacht. Dieser Weg hilft, den eigenen inneren Reichtum zum Besten aller Wesen zu entdecken und zu entfalten".