52 strahlende Gesichter bezeugten den festen Willen, den richtigen Weg im Leben zu finden. Auch Schulleiter Bernd Mecklenfeld fand ermunternde Worte für seine nunmehr ehemaligen Schüler: '"'Ich wünsche Ihnen eine gute Berufswahl und ein gutes Leben nach der Schule. Ich hoffe, dass Sie später sagen können, die Zeit an der HRS war für mich eine gute Zeit.'"' Besonders hob er die Leistung gerade dieser vier Jahrgänge beim Umbau der Schule hervor. '"'Da haben Sie in Windeseile ganze Gebäudeteile leer geräumt. Ohne Sie hätten wir das alles nicht so reibungslos geschafft.'"'

Nach der Ausgabe der Abschlusszeugnisse ehrte Konrektor Ludger Große Holthaus die vier Klassenbesten: Nicolay Kelm, Maria Gubanov, Thomas Isaak sowie Nelli Isaak mit einem Buchgutschein. Musikalisch umrahmt wurde die Feier mit schuleigener Musik von Inika Isaak und Evelyn Kreuzer (Querflöte), Valentina Renpening (Violine), Lena Löwen (Gesang) und William Halm (Klavier). Die Hip-Hop-Tanzgruppe der Ganztags-AG begeisterte zum Abschluss.