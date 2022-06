2002–2007: Die Immobilienmärkte in den USA, Großbritannien und Spanien boomen. In den USA buhlen Baufinanzierer um einkommensschwache „Subprime“-Kunden und fahren damit in Zeiten steigender Häuserpreise hohe Gewinne ein. Deutsche Banken wollen daran teilhaben und kaufen über Tochtergesellschaften meist indirekt Pfandbriefe dieses Sektors.