Wegbrechende Auftragseingänge für die konjunkturprägende Exportwirtschaft oder den Maschinenbau stehen derzeit in seltsamem Kontrast zum positiven Konsumklima. Das lässt sich relativ leicht erklären: Im Portemonnaie der meisten Deutschen überwiegen (noch) die positiven Effekte der weltwirtschaftlichen Talfahrt. Anders als im vergangenen Sommer kostet ein Tankstopp heute nicht mehr so viel wie ein wöchentlicher Lebensmitteleinkauf für eine Großfamilie. Zumal fast zeitgleich mit dem Absturz der Energiepreise auch die Kosten für Nahrungsmittel spürbar gesunken sind.

Die von Verbrauchern zwischen Freiburg und Greifs-wald mehrheitlich empfundene finanzielle Entlastung hängt auch damit zusammen, dass die Deutschen kein Volk von Aktionären sind. Mehr als 80 Prozent von ihnen sind weder direkt als Aktionäre an Unternehmen beteiligt noch haben sie als Investmentfondssparer den Börsenabsturz der vergangenen Monate auf ihrem persönlichen Vermögenskonto verbuchen müssen.

So erklärt sich ein weiteres Paradoxon, nämlich die Tatsache, dass im Weihnachtsgeschäft 2008 Massenkonsumartikel wie etwa MP3-Player, Handys oder Flachbildfernseher Verkaufsschlager waren, während die einst als krisenfest geltende Luxusgüterbranche ein Waterloo erlebte. So musste etwa Daimler die Produktion seines legendären Sportwagenmodells Mercedes SL zeitweilig stilllegen; und auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos verschmähten die Reichen und Mächtigen teuren Champagner.

Der vom Bankensektor ausgelöste Konjunkturschock hat also diesmal offenbar jene zuerst erreicht, die sich normalerweise am wenigsten um ihre Zukunft sorgen müssen: die Wohlhabenden. Die Auswirkungen der Krise werden sich aber auf Dauer nicht auf die „oberen Zehntausend“ beschränken. Das lässt sich besonders an der Struktur der deutschen Autoindustrie festmachen: Die Branche gilt als Schlüsselindustrie für den hiesigen Wirtschaftsstandort, doch ihre im Inland hergestellten Produkte haben sich seit Jahren immer weniger an der Kaufkraft der privaten Kundschaft in Deutschland orientiert.

Erst nachdem die Serie von Exportrekorden gerissen ist und sogar Chefs von DAX-Konzernen sich kleinere Dienstwagen verordnen, ist bei Herstellern die Erkenntnis gereift, dass sich in der Modellpolitik Grundlegendes ändern muss. Der Übergangsprozess zum umweltfreundlichen und zugleich für die breite Masse bezahlbaren Mittelklasse-Neuwagen aus deutscher Produktion könnte lang und hart werden. Experten rechnen in diesem Frühjahr mit bis zu 300000 Beschäftigten in der Autobranche, die von Kurzarbeit betroffen sein werden. Und Tausende von Zeitarbeitern sind schon auf der Suche nach einem neuen Job.

Unsere Zeitungsregion ist beileibe kein weißer Fleck auf der Krisen-Landkarte. Das haben Konjunkturumfragen ergeben. Die von Kurzarbeit und entsprechenden Lohneinbußen betroffenen Stahlarbeiter aus Georgsmarienhütte stehen ebenso symbolhaft für die Rezession wie die unausgelastete Belegschaft von VW in Emden, die liebend gern mehr Stahl zu Autos verarbeiten würde.