Gut möglich, dass Sie vorgestern mit dem Silvesterkonzert aus der Berliner Philharmonie einen schönen Vorabend verbracht haben – Ihr Leben verändert hat das Orchester wohl eher nicht. Das war bei Michiko Sugizaki, die unter anderem Posaunenchöre in Melle und Osnabrück unterrichtet, anders: Ein Gastspiel der Philharmoniker in ihrer japanischen Heimat beeindruckte sie so sehr, dass sie Musikerin werden wollte.

„Ich wollte am liebsten sofort in die Heimat von Bach, Beethoven und Brahms zum Studieren“, erinnert sie sich an das Konzert in Tokio, das ihr so entscheidende Impulse gab. Doch in Japan beginnt die Volljährigkeit erst mit 20 Jahren, und ihre Eltern waren zunächst dagegen.

Allerdings finanzierten sie das Studium an einer japanischen Privatuniversität. Nachdem sie anschließend noch zwei Jahre in einer Bibliothek gearbeitet hatte, kam Michiko Sugizaki mit 24 Jahren nach Deutschland, um ihren Traum zu erfüllen. In Lübeck begann sie ein Studium mit dem Ziel, Orchestermusikerin zu werden. Nach drei Jahren kam sie ans Stadttheater Osnabrück und begann parallel Trompetenunterricht zu geben, was ihr so viel Freude machte, dass sie in Detmold ein musikpädagogisches Studium anschloss. Ihre Heimat konnte sie in dieser Zeit nur etwa alle zwei Jahre in den Ferien besuchen, doch ihre Studienkollegen halfen ihr schnell, sich einzugewöhnen. Mittlerweile bezeichnet sie sich selbst als „eingedeutscht“ in Bezug auf viele Verhaltensweisen: „Ich sage oft sofort meine Meinung, während es in Japan eher üblich ist, zurückhaltender zu sein.“ Im täglichen Umgang mit ihren Schülern spielt das durchaus eine Rolle: „In Japan geben Schüler seltener Antworten auf Lehrerfragen. Wenn ich hier einer Dreiergruppe eine Frage stelle, bekomme ich zehn Antworten!“