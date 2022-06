Im Vaterhaus im märkischen Schulzenhof bei Gransee übergibt der Sohn der Autorin Annette Leo bisher im Familienbesitz unter Verschluss gehaltene Briefe, Aufzeichnungen und Dokumente seines Vaters aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie belegen, dass Erwin Strittmatter Angehöriger eines der SS unterstellten Polizeiregiments war, das in Slowenien und Griechenland Kriegsverbrechen verübte. Strittmatters Krakauer Adresse im besetzten Polen lautete «SS-Totenkopfkaserne», in Finnland wurde sein Regiment der 6. SS-Gebirgsjägerdivision unterstellt.

Annette Leo hatte die Dokumente für ihre neue Strittmatter-Biografie erbeten, die jetzt im Berliner Aufbau Verlag erschienen ist. Dort kam bereits im Juni der erste Band der Strittmatter-Tagebücher von 1954-1973 heraus, in denen Strittmatter auf die Kriegszeit immer nur kurz oder in Andeutungen zu sprechen kommt. Seine inzwischen gestorbene Mutter Eva Strittmatter sei über den Inhalt der Briefe so bestürzt gewesen, dass sie die Papiere nicht an die Öffentlichkeit geben wollte, erzählt Jakob Strittmatter. Den größten Teil des schriftlichen Nachlasses seiner Eltern hat der Sohn dem Archiv der Akademie der Künste in Berlin übergeben.

Strittmatter habe der «Schweigegemeinschaft» seiner Generation angehört, meint die Autorin der Biografie. Aber anders als sein Schriftstellerkollege Günter Grass, der als junger Mann am Ende des Krieges noch kurzzeitig der Waffen-SS angehörte und «der sich als Achtzigjähriger doch noch entschloss, "die Häute der Zwiebel", wie er es nannte, abzuziehen», habe Strittmatter nicht versucht, diese Schichten noch zu Lebzeiten abzutragen. «Er hat sich nie wieder anschauen wollen, was darunterlag.»

Selbst in seinen Tagebüchern taucht die Kriegszeit allenfalls in flüchtigen Anspielungen auf. Wie zum Beispiel die Behauptung, «daß den ganzen Krieg über keine Kugel meinen Gewehrlauf verließ». Strittmatter führte das bei Kriegsende von den Einheiten vernichtete «Kriegstagebuch» seines Polizei-Gebirgsjägerregiments 18. Die anderer blieben erhalten und geben detailliert Bericht über «Strafaktionen» gegen Partisanen und die sie unterstützende Zivilbevölkerung in den Dörfern.

«Dann nehmen wir es (das Dorf) endlich und brannten alles nieder», schreibt Strittmatter Anfang Januar 1942 seinen Eltern aus der Oberkrain in Slowenien. Anschließend schildert er ihnen, was für «reiche Beute» sie gemacht haben. «Da habe ich mal wieder so richtig fungiert wie früher.» Und dann: «Nun holen wir zum Hauptschlag aus. Die Banden sind immer noch nicht ganz aufgerieben.» Was Strittmatter dabei genau getan hat, ist nicht bekannt.

Allein in den Monaten Januar bis Mai 1944 «hinterließ das SS-Polizei-Gebirgsjäger-Regiment 18 eine Spur von Mord und Verwüstung in Mittelgriechenland und in der Hauptstadt Athen», heißt es in dem Buch von Leo. Im überlieferten Kriegstagebuch des zur gleichen Zeit in der Oberkrain eingesetzten Polizeibataillons 93 heißt es am 20. Juli 1942: «Die männliche Bevölkerung über 15 Jahre wird an Ort und Stelle erschossen und die übrige Bevölkerung ausgesiedelt.» Im Sommer 1944 wechselte Strittmatter nach Berlin zur Film- und Bildstelle der «Ordnungspolizei».