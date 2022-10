Sie erledigt alle Arbeiten, die im Haushalt anfallen. Sei es das Kochen, Wäschewaschen, Einkaufen oder mit den Kindern Hausaufgabenmachen. "Besonders wichtig ist, sich neutral zu verhalten, auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen und sich in das Familiengeschehen einzufügen", nennt Astrid Lenz die Prioritäten in ihrem Beruf. Um 9 Uhr morgens beginnt ihr Tag auf dem Hof der Thunhorsts, die "ihre" Dorfhelferin sofort ins Herz geschlossen haben.

Die drei Kinder Mareike, Maren (12) und Marcel (15) waren froh, dass während des dreiwöchigen Krankenhausaufenthaltes ihrer Mutter dank der Dorfhelferin zu Hause alles wie gewohnt weiterlief. Und auch jetzt, wo die Mutter wieder da ist, wird Astrid Lenz noch einige Tage bleiben, um die Hausfrau zu unterstützen.

"Die meisten Einsätze dauern etwa sechs Wochen", erzählt Astrid Lenz aus ihrer Erfahrung als Dorfhelferin. Langzeiteinsätze über mehrere Monate gebe es auch, etwa in besonders schweren Notsituationen wie dem Todesfall der Mutter in einer Familie. Aber auch Kurzzeiteinsätze zum Überbrücken von ein paar Tagen kommen im Berufsalltag der Dorfhelferin vor. "Die Dienste unserer Dorfhelferinnen werden seit einigen Jahren sehr stark nachgefragt", berichtet Birgit Steinmeier, Einsatzleiterin der Dorfhelferinnen-Station Melle-Wittlage-Osnabrück. Neben Haushalten in landwirtschaftlichen Betrieben werden die Helferinnen mittlerweile auch in dörflichen und städtischen Haushalten eingesetzt.

Die Finanzierung des Einsatzes von Dorfhelferinnen ist abhängig von den Bestimmungen der Sozialversicherungsträger der betroffenen Mutter. "In besonderen Notfällen arbeiten wir auch mit dem Jugendamt zusammen", sagt Birgit Steinmeier. Doch die Voraussetzungen dafür, dass der Sozialversicherungsträger die gesamten Kosten des Einsatzes trägt, seien recht eng gesteckt.

Die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger in Niedersachsen bewilligen den Einsatz, wenn mindestens ein Kind unter 14 Jahren oder ein hilfebedürftiges Familienmitglied versorgt werden muss und wenn keine andere Person im Haushalt helfen kann. "Schwieriger ist es bei den gesetzlichen Krankenkassen, mit denen häufig verhandelt werden muss", sagt Birgit Steinmeier.

Gerade deshalb sei es auch wichtig, dass sich die Familie, sobald die Notwendigkeit eines Dorfhelferinnen-Einsatzes absehbar ist, umfassend über die Formalien informiert, am besten bei der Einsatzleitung. "Viele Familien wissen gar nicht, dass auch die außerlandwirtschaftlichen Krankenkassen und die Rententräger verpflichtet sind, eine Haushaltshilfe zu stellen, wenn ein Kind unter zwölf Jahren im Haushalt lebt", informiert die Einsatzleiterin. Familie Thunhorst hat die Arbeit der Dorfhelferinnen schon öfter in Anspruch genommen, so geschehen, als die drei Kinder zur Welt kamen und im Haushalt des großen Hofes mit Schweinehaltung eine ausgebildete Fachkraft vonnöten war.

Die Ausbildung der Dorfhelferin ist umfassend und mit einer Dauer von fünf Jahren relativ lang. Sie setzt einen Abschluss als Hauswirtschafterin mit dreijähriger Ausbildung voraus sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung in der Hauswirtschaft oder einen Abschluss als staatlich geprüfte Wirtschafterin, bevor die Fortbildung am Dorfhelferinnen-Seminar in Rehburg-Loccum am Steinhuder Meer besucht werden kann.

Der 15-monatige Kurs umfasst zehn verschiedene Ausbildungsfächer (unter anderem Pädagogik, Psychologie, Krankenpflege oder Religion) sowie fünf Praxisphasen in Familien.

Die hohen Anforderungen konnten Astrid Lenz nicht abschrecken. Nach einer Ausbildung zur Wirtschafterin traf sie auf Birgit Steinmeier, die sie informierte, wie sie sich weiterbilden könnte. Eineinhalb Jahre später wurde Astrid Lenz in den Dienst als Dorfhelferin entsandt. Eine Entscheidung, die sie angesichts vieler schöner Schlüsselerlebnisse keinesfalls bereut. Doch über die darf sie leider nicht reden, sagt sie. Schließlich unterliegt eine Dorfhelferin während ihres Einsatzes in der Familie und auch danach, ebenso wie Arzt oder Ärztin, der Schweigepflicht. Nur so viel verrät sie: "Der Umgang mit den Menschen und die immer neuen Situationen sind das Schönste."