Die 31 Jahre alte Theodorakopoulos hat gerade den Lingener Kunstpreis erhalten. Die Ausstellung in der Kunsthalle macht mit einem bislang schmalen &338;uvre bekannt. Wie für eine Künstlerin des Alters zu erwarten, sind die Einflüsse der akademischen Lehrer noch nicht voll verarbeitet. Friedemann Hahn steuert den flexiblen Umgang mit Medienbildern von Film bis Foto bei, während Luc Tuymans, dessen Werke gerade auf der Documenta 11 zu sehen sind, in seiner Malerei über die Substanz der Dinge und ihre Sichtbarkeit nachdenkt. Aus beiden Positionen kombiniert Theodorakopoulos ein Verfahren, daß die Wirkung von Bildschablonen vorführt und nach persönlichen und kollektiven Erinnerungen forscht.

Für die aus Griechenland stammende Künstlerin, die mit ihrer Familie zu Junta-Zeiten in den Siebzigern das Land verlassen mußte, verschmelzen dabei unablässig private Bilderwelt und politisches Thema. Was etwa ist von dem Mann zu halten, der da mitten in üppiger Waldvegetation sitzt und mit Kapuze und Bart einem arabischen Terroristen so verdammt ähnlich sieht? Es ist der Vater der Malerin, die ein Foto aus dem Familienalbum verfremdete. Gleich daneben hängt ein Bildnis, das sie „Top-Terrorist" genannt hat. Das aus wenigen Strichen komponierte Porträt nähert sich den verknappten Bildern an, die wir als Fahndungs- und Phantombilder kennen- und die längst die allgemeine Wahrnehmung steuern. Denn die Malerin fügt auf ihren Bildern spärliche Konturen zu einem Bild, das der Betrachter ergänzt.

Die Gemälde leisten an diesem Punkt ein gutes Stück Wahrnehmungskritik. Im Medium der Malerei führt Theodorakopoulos vor, wie sehr Bilder und ihre Entzifferung bereits genormt sind. Dabei hat die Malerin mit dem immer gleichen Verfahren Erfolg. Sie reduziert Motive auf wenige Konturen, läßt so Leerstellen, die vervollständigt sein wollen, oder schneidet Figuren aus ihren Kontexten, um so Körperhaltungen und Gesten in ihrer Zweideutigkeit vorführen zu können. Was also sind die schwarzen Punkte über der verschwommenen Landschaft? Keine Wolken, sondern Fallschirmspringer. Und was halten die fröhlichen Mädchen („Partisaninnen") in ihren Händen? Keine Regenschirme, sondern Maschinenpistolen.

Theodorakopoulos entfaltet so das Panorama einer Wirklichkeit voller Zweideutigkeiten. Vertraute Nähe kippt unversehens in bedrohliche Fremdheit, die heile Welt zeigt ihre häßliche Kehrseite. Am deutlichsten wird dies mit dem Bild „Hitlerfrühstück", das auf den ersten Blick nur das muntere Beisammensein im Grünen zu erkennen gibt - bis irgendwann der Blick auf die mittlere Figur und ihr markantes Bärtchen fällt. So tastet sich die Malerin durch eine Welt voller Falltüren - und durch ein Werk, das einiges an Aufmerksamkeit und reflektierter Kunstübung verrät.

Wie das alles weitergeht, bleibt einstweilen offen. Kein Wunder bei einem Preis, der ausdrücklich der Malerei und Nachwuchskünstlern gewidmet ist. Doch offen ist derzeit auch die Zukunft des Kunstpreises selbst. Nach zehn Jahren will ihn die Lingener Volksbank nicht weiter finanzieren. So sucht Kunsthallenchef Heiner Schepers jetzt einen neuen Sponsor.