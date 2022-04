In Thomas Gottschalks TV-Show '"'Wetten, dass..?'"' hat Lionel Richie bereits vor wenigen Tagen gezeigt, dass er nicht zum alten Eisen zählen will. Der sympathische Charmeur des Soul präsentierte sich einem Millionenpublikum in Höchstform, was nur Gutes für die nun beginnende Deutschlandtour erwarten lässt. Sein zweieinhalbstündiges Bühnenprogramm hat der US-Amerikaner mit der sanften Stimme '"'Coming Home'"' genannt.

'"'Ich bin älter und weiser geworden. Persönlich und musikalisch bin ich nach Hause gekommen'"', sagt Lionel Richie. Das gelte für ihn überall auf der Welt, in Los Angeles ebenso wie in London oder Deutschland, das er sehr schätze. Der Titel bedeute aber auch ein Wiederhören mit dem klassischen Lionel: '"'Von Pop über Rhythm'n'Blues bis Country ist auf dem aktuellen Album das Beste aus 30 Jahren dabei'"', so Richie.

Der 57-Jährige startete seine Karriere 1968 als Mitbegründer der legendären '"'Commodores'"', eines der Flaggschiffe des damals boomenden Motown-Labels. Deren Hits wie '"'Easy (Like Sunday Morning)'"', '"'Sail On'"' oder '"'Still'"' sind heute immer wieder gern gecoverte Evergreens. Nach der Bandauflösung 1982 gelang es Frontmann Lionel Richie, mit seinem Debüt-Soloalbum und dem Song '"'Truly'"' an den Erfolg anzuknüpfen.

'"'Hello'"', '"'Dancing on the Ceiling'"' und '"'All Night Long'"' machen den Sänger schließlich zum absoluten Mega-Verdiener in der Branche. Ende der 80er-Jahre dreht sich plötzlich der Wind: In der Öffentlichkeit werden Plagiatsvorwürfe laut, im Privatleben zerbricht seine langjährige Ehe.

Hinzu kommt eine Stimmband-Erkrankung, die mehrere Operationen erfordert. Jahrelang ist Lionel Richie praktisch weg vom Fenster, bis er 1996 bei '"'Mercury'"' einen neuen Vertrag unterzeichnet, der ihm für fünf Alben 30 Millionen Dollar garantiert. Heute singt er besser (weil gereifter) denn je.