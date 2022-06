Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Der Schwimmkran kommt heute nach Meppen 26.07.2007, 22:00 Uhr

Heute beginnen die Vorbereitungen des Transports der Stahlkonstruktion für die neue Hubbrücke über die Hase in Meppen. Am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden soll der Schwimmkran montiert werden, der morgen das 270 Tonnen schwere Bauteil vom Meppener Hafen zur Baustelle tragen soll. 51,5 Meter lang und 13,5 Meter breit ist die Konstruktion, die der Kran am Samstagvormittag auf den Haken nehmen wird. Am frühen Nachmittag soll die Brücke auf ihren Widerlagern liegen. Bei ungünstigem Wetter soll der Vorgang auf den Sonntag verschoben werden, teilt das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) mit.