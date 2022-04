Es ist ruhig in dem Hörsaal W01/E02. In der Kaffee-Ecke werden Tassen gespült, davor knien ein paar Studentinnen auf dem Boden und malen ein Transparent nach. „Das hing schon einmal, wir wollen es aber noch hübscher machen“, erklärt eine. Etwa zwanzig Studenten sitzen in dem Raum. Einige haben Laptops mitgebracht, andere Unterlagen. Das Studium muss trotz Besetzung weitergehen.

Auf einmal strömen Studenten in den Hörsaal und verkrümeln sich in dem hinteren Bereich. „Kommt doch bitte nach vorne, hier sind noch Plätze frei“, fordert René Hornstein seine Kommilitonen auf. Der 22-jährige Psychologiestudent ist einer der vier Moderatoren, die gleich die Diskussion mit Uni-Präsident Rollinger und Vizepräsidentin Blasberg-Kuhnke leiten wird.

Auftritt des Präsidenten: Höflich geben ihm die Studenten die Hand, begrüßen ihn lächelnd. Ein kleiner Zwischenruf: „Der Hörsaal 1 der Universität Lüneburg ist seit heute besetzt.“ Kurzer Beifall, dann geht es weiter mit der Tagesordnung.

Die Studenten haben sich gut präpariert, der Arbeitskreis (AK) Inhalt eine Power-Point-Präsentation vorbereitet. Brav bedanken sich die Studenten zunächst bei ihrem Präsidenten. Dafür, „dass Sie uns hier dulden“, so Hornstein. Rollinger hatte sich am Donnerstag – am Tag der Hörsaal-Eroberung – sogleich mit den Studierenden solidarisiert – wenngleich er zugab, erst durch einen Anruf von der Neuen OZ von der Besetzung erfahren zu haben. Die Studenten machen es ihm leicht: „Wir gehen sehr achtsam mit dem Raum um. Wir sind nicht hier, um zu beschädigen, wo wir lernen wollen“, sagt der Psychologiestudent.

So höflich, so brav, so gar nicht chaotisch und anarchisch zeigen sich die Besetzer an diesem Tag. Und doch: Bei der Diskussion bekommen die Vertreter des Präsidiums durchaus Gegenwind zu spüren. „Ich habe das Gefühl, dass Sie sich hinter der Landesregierung verstecken“, schleudert ein Student Rollinger entgegen. Mehrfach hatte der Präsident betont, dass die Studenten ihm in einigen Punkten aus der Seele sprächen, dass Hannover jedoch in die Bildungspolitik „reinregiere“ und das Präsidium stark bevormunde. „Eines der größten Hindernisse, die wir haben, ist der Föderalismus“, sagte Rollinger.

Doch nicht nur überregionale Themen – Studiengebühren oder das rigide Bachelor- und Mastersystem – standen zur Debatte. Oft sind es schon Kleinigkeiten, die Bildung bremsen kann. Zum Beispiel fehlende Materialien. „Wir müssen uns zu dritt einen Reader teilen, weil es einfach keine mehr gibt“, klagt eine Studentin.