66 Seiten stark und randvoll mit Angeboten. So präsentiert sich der Reisekatalog 2002 der Ruhrgebiet Tourismus GmbH (RTG). Industriekulturelles Erbe und jede Menge Erlebnisfaktoren, die den Städte- und Kulturtourismus ankurbeln sollen, machen vielen Geschmäckern Appetit: Die Palette der Reiseangebote reicht von den mitreißenden Musicals „Elisabeth" und „Starlight Express", den neuen Attraktionen von Warner Bros. Movie World und Schneeabenteuern im Alpincenter am Tetraeder in Bottrop bis zu einem „First-Class-Weekend mit Daniel Barenboim" und der „Glückauf-Tour" auf der Route der In-dustriekultur.

Die neuen Veranstaltungshighlights der Ruhr-Triennale werden von den Ruhrtouristikern ebenso empfohlen wie die Sonderausstellungen „Blaues Gold" im Gasometer Oberhausen oder die Barockorgie „Sinn für Sinnlichkeit" in der Villa Hügel, Essen. Neue Ziele im Revier sind die Philharmonie für Westfalen, das Konzerthaus Dortmund und der RWE-Park in Essen.Ein Tipp für Sparfüchse: Die erste städteübergreifende CityCard in Deutschland, die RuhrPottCard, ist der ideale Reisebegleiter fürs Ruhrgebiet. Sie gewährt dem Nutzer über 70 Mal freien Eintritt und Vorteile zu den Hauptattraktionen in allen elf Großstädten und Kreisen des Ruhrgebiets.

Eingeschlossen ist auch die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zwischen Düsseldorf und Dortmund. Im Beherbergungsteil führt der Reisekatalog über 180 Hotels und Pensionen, die über die Buchungshotline der RTG und die daran angeschlossenen städtischen Tourist-Informationen sofort reserviert werden können.

Reisekatalog Ruhrgebiet 2002 ab sofort bei der Ruhrgebiet Tourismus GmbH per Telefon 02 31/1 81 61 86, Fax 02 31/1 81 61 88, oder E-Mail: info@ruhrgebiettouristik.de.