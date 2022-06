Mit dem Verlassen des Fährenponton und der Einreise in den Sudan mussten sich die beiden jungen Männer mit einem wohl gewöhnungsbedürftigen Verwaltungsakt anfreunden: Im Büro 1 wird ein Ordner angelegt. Mit Ordner und Pass geht es weiter zum Schalter, an dem man einen ersten Stempel bekommt. Der Chef der Dienststelle gibt einen weiteren Stempel. Am Zahlschalter wird zum ersten Mal bezahlt, dann geht es wieder zum Büro 1, in dem ein kleiner Betrag für den zuvor angelegten Ordner bezahlt wird. Von dort noch einmal zum Chef, der noch etwas stempelt, dann wieder zum Zahlschalter. Hier gibt man den Ordner ab, dann ist man mit der Registrierung fertig. Nach einer Stunde ist dann die Einreise in den Sudan geschafft.