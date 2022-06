Die Lombarden hätten die wichtigste Vereinstrophäe der Welt nicht gewonnen, wenn der gesperrte Franck Ribéry dabeigewesen wäre. Arjen Robben konnte sich auf der rechten Seite selten durchsetzen, weil er immer von zwei Gegenspielern attackiert wurde. Die Freiheiten, die der Holländer sonst hatte, engte Inter geschickt ein. Die Entlastung über die linke Angriffsseite, wo Ribéry sonst wirbelt, fehlte. Es ging keine Gefahr aus über diesen Flügel. Vertreter Hamit Altintop konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

Das war der Knackpunkt des Spiels. Robben allein war nicht in der Lage, den perfekt organisierten Mailänder Abwehrriegel zu knacken. Nur Thomas Müller hätte es wenige Sekunden nach der Halbzeit schaffen können. Aber er scheiterte mit der größten Bayern-Chance an Inter-Torwart Julio Cesar. Das tat weh.

Aber das war nicht das einzige Manko der ängstlichen Bayern, die zwar mehr Ballbesitz als Inter hatten, daraus aber kein Kapital schlagen konnten. Wenn sie international dauerhaft eine gewichtige Rolle spielen wollen, müssen sie die Abwehr stärken. Daniel van Buyten und Martin Demichelis waren in der Innenverteidigung gegen den Doppeltorschützen Diego Milito überfordert und ließen sich ausspielen wie Amateure. Torwart Jörg Butt, der sich Hoffnungen auf die Nummer eins im WM-Tor machen darf, war an den Treffern schuldlos. Im Gegentgeil: Der Routinier vereitelte gute Möglichkeiten der Mailänder.

Mit den Einnahmen von 58 Millionen in dieser Champions-League-Saison wird der FC Bayern in neue Leute investieren müssen. Alles andere wäre kontraproduktiv auf dem Weg in den Kreis der Besten Europas. Dort ist jetzt Inter Mailand angekommen. Dank Trainer Jose Mourinho, der seine Mannschaft perfekt eingestellt hatte. Die Italiener spielten eiskalt und effektiv, so wie sich das der portugiesische Coach vorgestellt hatte.

Mit ihm bekommt aller Wahrscheinlichkeit nach Real Madrid in der nächsten Saison einen Mann, der es wie kein anderer versteht, Spieler zu motivieren und taktisch so einzustellen, dass sich der Erfolg zwangsläufig einstellt. Wie sagte doch Matchwinner Diego Milito: „Der Trainer verdient es viel mehr als wir, er hat unglaublich hart gearbeitet.“ Das Triple, das den Bayern verwehrt blieb, gewann Inter und bestätigt die Arbeit von Mourinho.