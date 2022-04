Der VVO plant seit Jahren Rathausfestspiele rund um das Thema Westfälischer Frieden. Ein solches Szenario soll nun auch Buga-Gäste im Jahr 2015 in die Innenstadt locken. Der Verkehrsverein will einen Professor für Musiktheaterregie beauftragen, eine Studie zu entwickeln. Der Experte soll dramaturgische Inhalte solcher Festspiele erarbeiten, Entwicklungsschritte aufzeigen, personelle Beteiligungen und mögliche Kosten aufstellen.

Der Preis für eine solche Studie: 15000 Euro, von denen die Stadt Osnabrück und die Buga Entwicklungsgesellschaft 7500 Euro übernehmen sollen. Die andere Hälfte werde die Deutsche Bundesstiftung Umwelt erbringen, so Dr. Fritz Brickwedde, Vorsitzender des Verkehrsvereins und DBU-Generalsekretär. Der Theater-Intendant Holger Schulze habe seine ideelle Unterstützung bereits zugesagt, erklärte Brickwedde.

Die Anfrage auf finanzielle Unterstützung stieß bei der letzten Buga-Ausschusssitzung jedoch auf Widerstand bei einigen Ratsmitgliedern. So kurzfristig könne man eine Beteiligung nicht entscheiden, hieß es. Dr. Thomas Thiele bemängelte, dass es zuvor keine schriftlichen Informationen über die Pläne und das Gespräch mit dem Intendanten gegeben habe. Nach einer teilweise heftigen Diskussion reichten die Mitglieder der beiden Buga-Ausschüsse die Anfrage an den Finanzausschuss weiter, der sich nun des Themas annehmen soll.

Die Spiele sollen Themen des 30-Jährigen Kriegs und den Westfälischen Frieden aufgreifen. '"'Wir können uns vorstellen, am Marktplatz eine große Tribüne aufzubauen von der Stadtbibliothek bis zum Remarquezentrum und den gesamten Marktplatz als Bühne zu nutzen'"', schildert Brickwedde die Ideen des Verkehrsvereins. Integriert werden sollen nicht nur professionelle, sondern auch Laienschauspieler mit einem mittelalterlichen Lager oder Reiter auf dem Marktplatz.

'"'Es sollen keine Freilichtspiele sein und keine Konkurrenz zu Tecklenburg entstehen, sondern wirklich etwas Osnabrück-Spezifisches'"', so der Vorsitzende. Die Festspiele sollen nicht jährlich, aber in regelmäßigen Abständen in der Innenstadt stattfinden. Mit einem solchen Spektakel '"'könnten wir die Aktionen rund um den Piesberg mit der Innenstadt verbinden und die Gäste dazu bringen, länger in der Stadt zu bleiben'"', sagt Brickwedde.