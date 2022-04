In einer gut besuchten Veranstaltung zu Fragen des Pflanzenbaus und des Pflanzenschutzes gingen die Fachreferenten der Landwirtschaftskammer Weser-Ems auf aktuelle Entwicklungen in verschiedenen Bereichen ein.

Nach Darstellung von Dr. Osmers werden im Emsland im Bereich Werpeloh in diesem Jahr gentechnisch veränderte Stärkekartoffeln angebaut. Ziel der Versuche sei es, den Stärkekartoffelanbau weiter zu forcieren. Sollten die Versuchsergebnisse positiv verlaufen, könnte dieses für die Zukunft der Landwirtschaft mit Blick auf den nachwachsenden Rohstoff langfristig sehr wichtig sein.

Breiten Raum nahm in den Ausführungen von Osmers der Maiswurzelbohrer ein. Der Leiter der Fachgruppe Pflanzenbau und Pflanzenschutz wies auf die fatalen Folgen hin, die sich für eine Region wie das Emsland ergeben könnten, in der Mais schon heute in großem Ausmaß angebaut werde.

Der Schädling verursache große Schäden. Jährlich würden weltweit rund eine Milliarde Euro aufgewendet, um ihn zu bekämpfen. Die Frage sei beispielsweise, wer die enormen Kosten für die Bekämpfung übernimmt.

Der Maiswurzelbohrer sei in Deutschland bisher noch nicht nachgewiesen. In Kontrollstationen werde peinlich darauf geachtet, dass er nicht über Transportwege eingeschleppt werde.

Als ausgesprochen positiv bewertete Joachim Held das im vergangenen Jahr ans Netz gegangene '"'Informationssystem integrierte Pflanzenproduktion'"', (www.isip.de). Zielgruppen seien Landwirte und Berater, die die integrativen Entscheidungshilfen für die Pflanzenproduktion schon sehr gut in Anspruch nähmen.