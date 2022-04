Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes ,,Der Krieg fehlt mir" 14.02.2002, 23:00 Uhr

Krieg im Kopf - ZDF, Sonntag 23.10 Uhr Die Landstraße in Osten Kroatiens liegt noch im Dunkeln. Vor Alans Wagen ist eine Frau in einem weißen Golf unterwegs. Viel zu langsam, meint Alan. Er greift zur Pistole und schießt - knapp am Kopf der Fahrerin vorbei. Alan, der Ex-Soldat, hat den Finger auch nach dem Balkankrieg noch immer schnell am Abzug. Auch auf seine Frau Tatjana hat er zweimal geschossen. Sie hat inzwischen die Scheidung eingereicht. ,,Er hatte immer Waffen im Haus, seitdem er aus dem Krieg zurückkam. Er war nervös, oft in Panik, litt unter Verfolgungswahn und wurde aus nichtigen Gründen gewalttätig", sagt Tatjana.