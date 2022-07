Ein sonniger Balkon, einige Kästen am Geländer und als Blumenschmuck eine Auswahl von stehenden und hängenden Pelargonien - so lautet das Standardrezept für die sommerliche Wohlfühloase. Die Dauerblüher sind im Volksmund besser bekannt als Geranien. Sie stehen seit vielen Jahren an der Spitze der Umsatzlisten bei Beet- und Balkonpflanzen. Und damit das so bleibt, geht die Züchtung mit der Mode. «Gefragt sind derzeit Farben wie kräftiges Weinrot und zweifarbige Sorten mit einem Auge«, sagt Beate Kollatz, Referentin der Sächsischen Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden.