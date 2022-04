Der Wittlager Bauernkalender sagt übrigens: '"'Bis Johannis wird gepflanzt, ein Datum, das du dir merken kannst'"'. Der Johannistag wird auch heute teilweise noch mit dem Johannisfeuer begangen. An jenem Tag, an dem die Sonne ihren höchsten Stand hat. Dieser Junibrauch, einst heidnischen Ursprungs, wurde nach der Christianisierung Johannes dem Täufer gewidmet. Der Volksglaube sagt dem Johannisfeuer große Segenskraft nach.

Bereits nach der Ende April ungewöhnlich früh begonnenen Spargelernte konnten sich die Verbraucher über günstige Preise für besten Spargel aus niedersächsischer Erzeugung freuen. Offensichtlich braucht das edle Gemüse jedoch weit mehr Sonne und weniger Wasser als bislang angenommen.

'"'Wir haben kein überragendes Ergebnis erzielt. Dafür war es zu kalt'"', sagte Dietrich Paul, Vorsitzender der Vereinigung der Spargelanbauer in Niedersachsen zum Saisonende. Dabei war der Auftakt noch viel versprechend. Der Supersommer 2003 hatte die Spargelpflanzen zur Anlage zahlreicher Knospen angeregt, die milde Witterung im Februar war den Anlagen ebenfalls gut bekommen. Davon profitierten vor allem die Betriebe, die ihre Anlagen mit Folie abgedeckt hatten. Aus den ungeschützten Dämmen spross das zarte Gemüse erst in der zweiten Junihälfte wieder wie gewohnt. Die Folge: niedrige Erträge und geringere Preise. Diese Einschätzung unterstützt die Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle (ZMP) in Bonn: '"'Der durchschnittliche Abgabepreis war niedriger als in den beiden Jahren zuvor'"', sagte Dr. Christoph Behr. Direkt ab Hof lagen die Preise zwar im normalen Bereich zwischen 5,50 Euro und 7 Euro für Handelsklasse 1. Auf den Großmärkten sah es jedoch anders aus.

Wer in den verbleibenden Tagen noch heimischen Spargel essen möchte, sollte die Chance nutzen, denn Spargel ist reich an wertvollen Vitaminen ( C, B1, B2), Mineralstoffen, Phosphor und Kalzium. Zudem regen das in Spargel in hohen Mengen enthaltende Asparagin und Kalium gemeinsam die Nierentätigkeit an und fördern eine entwässernde Wirkung. Kein anderes Nahrungsmittel ist so energiearm wie der Spargel, der zu 95 Prozent aus Wasser besteht. Das weiße '"'Königsgemüse'"' enthält so gut wie kein Fett und kein Cholesterin.

Der so genannte Johannistrieb ist jetzt an vielen Bäumen oder Hecken deutlich zu sehen. Will heißen: Die Pflanzen machten in den vergangenen Juniwochen einen kräftigen '"'Schub nach oben'"'. Der Sonne entgegen.

Und heute wie vor vielen Jahren gilt die grüne Grundregel: Eine Hainbuchenhecke immer erst nach dem Johannistag schneiden, wenn man/frau den Pflanzen wohl gesonnen ist und die Heckenpracht erhalten will.